"Враг прицельно бил по домам". Россияне ночью и утром обстреляли центр Херсона, ранены два человека

"Около 3.20 оккупанты ударили по жилому кварталу. Враг в очередной раз прицельно бил по домам горожан. В местах попадания возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели", – написал Прокудин.

По его данным, ранения получили два человека. В состоянии средней тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, а 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.

Утром обстрелы центра Херсона продолжились. Захватчики ударили по банковскому помещению, а также жилому дому. В нем находилась 78-летняя женщина. По словам главы ОВА, она "чудом не пострадала".