"Враг прицельно бил по домам". Россияне ночью и утром обстреляли центр Херсона, ранены два человека

"Около 3.20 оккупанты ударили по жилому кварталу. Враг в очередной раз прицельно бил по домам горожан. В местах попадания возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели", – написал Прокудин.
По его данным, ранения получили два человека. В состоянии средней тяжести госпитализировали 56-летнюю женщину, а 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.
Утром обстрелы центра Херсона продолжились. Захватчики ударили по банковскому помещению, а также жилому дому. В нем находилась 78-летняя женщина. По словам главы ОВА, она "чудом не пострадала".
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.