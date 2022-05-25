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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белоцерковская: Здравомыслящие люди в Москве и Питере все о войне понимают. Вся жизнь пошла к …беням из-за одного упыря

 
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Белоцерковская: Какой-то Армагеддон у всех все планы по боку
Белоцерковская: Какой-то Армагеддон у всех – все планы по боку
Фото: Ника Белоцерковская / Facebook

Многие жители Москвы и Санкт-Петербурга осознают, что из-за развязанной Россией войны в Украине условия их жизни значительно ухудшатся. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказала российский блогер, медиаменеджер, автор кулинарных книг Вероника (Ника) Белоцерковская.

"Ну конечно, все понимают. Мой дом расположен [по пути] из Испании в Италию, и очень много моих соотечественников, которые готовятся к окончательному переезду, закрывая какие-то дела в России, – все проезжают через меня. Все вменяемые, адекватные, конечно, говорят одно и то же. Вот все говорят одно и то же – что это полный п…здец, что это крах вообще всей жизни, что это совершенный ад, что как вообще это возможно. Клянут, желают, сами знаете чего, каждые пять минут. Кричат, что вся жизнь пошла к …беням из-за одного, сука, упыря. Какой-то Армагеддон у всех – все планы по боку: все перспективы с бизнесом, с личной жизнью, с родственниками", – сказала Белоцерковская.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

Согласно результатам исследования, результаты которого 17 марта опубликовало "Радио Свобода", 71% россиян поддерживает войну России против Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Вероника Белоцерковская
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