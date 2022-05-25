Белоцерковская: Здравомыслящие люди в Москве и Питере все о войне понимают. Вся жизнь пошла к …беням из-за одного упыря

"Ну конечно, все понимают. Мой дом расположен [по пути] из Испании в Италию, и очень много моих соотечественников, которые готовятся к окончательному переезду, закрывая какие-то дела в России, – все проезжают через меня. Все вменяемые, адекватные, конечно, говорят одно и то же. Вот все говорят одно и то же – что это полный п…здец, что это крах вообще всей жизни, что это совершенный ад, что как вообще это возможно. Клянут, желают, сами знаете чего, каждые пять минут. Кричат, что вся жизнь пошла к …беням из-за одного, сука, упыря. Какой-то Армагеддон у всех – все планы по боку: все перспективы с бизнесом, с личной жизнью, с родственниками", – сказала Белоцерковская.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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