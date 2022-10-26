Бесплатная помощь психологов Фонда Рината Ахметова доступна даже в бомбоубежищах

Психологи Фонда Леся Залановская и Янина Астафьева предоставляют консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны", которые посетили уже более 2500 человек – как местных жителей, так и переселенцев в разных регионах Украины. Начавшийся летом проект является востребованным, поэтому консультации продолжаются и осенью, отметили в пресс-службе Фонда.

"Нам всем нужно держаться до победы. И после победы будет трудный период. Поэтому нужно справляться, принимать решения, работать с телом, чтобы жить дальше и заботиться о себе и близких. Мы помогаем этому научиться", – рассказала Астафьева.

Психологи Фонда уже работали в Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях. Недавно прошли консультации в Винницкой области. В ближайшие дни запланированы встречи в Днепропетровской и Полтавской.

"Мы приходим с практическими упражнениями, помогающими человеку уменьшить нагрузку. Люди могут здесь и сейчас почувствовать, как телу становится легче, как уменьшается напряжение", – говорит Залановская.