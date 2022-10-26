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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бесплатная помощь психологов Фонда Рината Ахметова доступна даже в бомбоубежищах

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В ближайшие дни запланированы встречи в Днепропетровской и Полтавской областях
В ближайшие дни запланированы встречи в Днепропетровской и Полтавской областях
Фото: akhmetovfoundation.org

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова уже несколько месяцев курсируют по Украине, оказывая психологическую помощь тем, кто в ней нуждается. Из-за угроз обстрелов иногда бесплатные психологические консультации приходится проводить в бомбоубежищах во время воздушных тревог, рассказали 26 октября в пресс-службе Фонда.

Психологи Фонда Леся Залановская и Янина Астафьева предоставляют консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны", которые посетили уже более 2500 человек – как местных жителей, так и переселенцев в разных регионах Украины. Начавшийся летом проект является востребованным, поэтому консультации продолжаются и осенью, отметили в пресс-службе Фонда.

"Нам всем нужно держаться до победы. И после победы будет трудный период. Поэтому нужно справляться, принимать решения, работать с телом, чтобы жить дальше и заботиться о себе и близких. Мы помогаем этому научиться", – рассказала Астафьева.

Психологи Фонда уже работали в Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях. Недавно прошли консультации в Винницкой области. В ближайшие дни запланированы встречи в Днепропетровской и Полтавской.

"Мы приходим с практическими упражнениями, помогающими человеку уменьшить нагрузку. Люди могут здесь и сейчас почувствовать, как телу становится легче, как уменьшается напряжение", – говорит Залановская.

Контекст:

Психологи Фонда готовы приехать в общину и провести бесплатную групповую психологическую консультацию на тему "Как преодолеть стресс во время войны".

Для того чтобы консультация состоялась, нужно позвонить на горячую линию Фонда Рината Ахметова 0 (800) 509 001 и договориться о времени и дате, пригласить 15 или более слушателей, найти помещение для консультации.

Психологическую помощь от Фонда получили более 91 тыс. жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

Теги: бомбоубежище, помощь, переселенцы, война России против Украины, психология, психолог
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