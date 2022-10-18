Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова оказывают бесплатную помощь украинцам

Психологи Фонда готовы приехать в общину и провести бесплатную групповую психологическую консультацию на тему "Как преодолеть стресс во время войны" Фото: akhmetovfoundation.org

Специалисты уже работали с людьми в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях, сейчас консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны" проходят в Житомирской области.

Психологи Фонда Леся Залановская и Янина Астафьева помогают жителям Украины, пострадавшим от войны, стабилизировать психологическое состояние и снова поверить в свое будущее. За консультацией в большинстве своем обращаются переселенцы, однако приходят и местные жители, отметили в Фонде.

"Наша задача – дать человеку понять, что во время войны стрессовое состояние нормальное, и показать, как с этим состоянием жить. Предоставить техники и средства, которые можно самостоятельно использовать для снижения уровня напряжения и стресса, повышения стрессоустойчивости", – объяснила Залановская.

Во время консультаций с помощью специалистов посетители могут выплеснуть боль и напряжение, преодолеть первый шок и шаг за шагом учиться жить дальше, рассказывают специалисты.

"Мы оказываем психологическую помощь на местах. Если человек приехал недавно, его нужно успокоить, дать сопротивление – это кризисная работа. Учим людей встраивать продолжающийся стресс в свою жизнь. Помогаем снова найти надежду и идти дальше", – добавила Астафьева.

Психологи Фонда готовы приехать в общину и провести бесплатную групповую психологическую консультацию на тему "Как преодолеть стресс во время войны".

Для того чтобы консультация состоялась, нужно позвонить на горячую линию Фонда Рината Ахметова 0 (800) 509 001 и договориться о времени и дате, пригласить 15 или более слушателей, найти помещение для консультации.

Психологическую помощь от Фонда получили более 91 тыс. жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".