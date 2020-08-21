ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе за сутки совершили две провокации – штаб ООС

Представители незаконных вооруженных формирований 20 августа совершили неприцельные выстрелы из пулемета и гранатомета вблизи Авдеевки и Новоалександровки, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С полуночи на Донбассе тихо
С полуночи на Донбассе тихо
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошлые сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Неприцельные выстрелы из пулемета большого калибра были произведены вблизи Авдеевки, из автоматического станкового гранатомета противник выстрелил у Новоалександровки. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

С начала новых суток в районах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не фиксировалось, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В штабе рассказали, что 20 августа во время осмотра территории нежилого домовладения в Попасной Луганской области пограничники из состава ООС ликвидировали тайник с боеприпасами.

Там были обнаружены три противотанковые мины ТМ-62, три гранаты РГД-5, три гранаты Ф-1, две гранаты ВОГ-17 и большое количество патронов. Обнаруженные боеприпасы изъяты, ведутся поиски причастных лиц.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/927970927695524

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Теги: Донбасс, провокации, боевики, перемирие, Авдеевка, боеприпасы, Попасная, гранатомет, обстрелы, военнослужащий, Новоалександровка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Сын Ротару показал улицу в Черновцах, названную в честь его отца
Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем
Беременная Tarabarova рассказала о причинах споров с мужем
Мужа Легкоступовой отвели от гроба СМИ
Мужа Легкоступовой отвели от гроба – СМИ
Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму
Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму
  "Несе Галя воду". Финалист шоу "Голос країни 10" Роман выпустил клип на народную песню. Видео
  "Несе Галя воду". Финалист шоу "Голос країни 10" Роман выпустил клип на народную песню. Видео
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
"Лучше светить интеллектом". Тарзан в полосатых плавках засветил мышцы
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
"От него я унаследовала лучшие качества жизни". Волочкова показала отца
36-летняя Уайлд стала режиссером фильма о супергерое из Marvel
36-летняя Уайлд стала режиссером фильма о супергерое из Marvel
50-летний Батлер расстался со своей девушкой
50-летний Батлер расстался со своей девушкой
"Невеста – в черном, жених – в сером". Супруга Стинга показала свои свадебные фотографии
"Невеста – в черном, жених – в сером". Супруга Стинга показала свои свадебные фотографии
"Изгибы". Пышнотелая Деми Роуз снялась топлес
"Изгибы". Пышнотелая Деми Роуз снялась топлес
"Пусть голоса этих людей услышат по всему миру". Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси. Видео
"Пусть голоса этих людей услышат по всему миру". Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин выпустил клип со своей женой в главной роли. Видео
  "Бомба-ракета". Бабкин выпустил клип со своей женой в главной роли. Видео
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS