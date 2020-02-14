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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики шесть раз открывали огонь по украинским позициям, в том числе из запрещенного вооружения – штаб ООС

13 февраля представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе вели огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С начала новых суток уже было два обстрела
С начала новых суток уже было два обстрела
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований вели огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Лебединского,  Березового, Славного и Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Новолуганского и Новотошковского.

С начала новых суток российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, потерь нет, отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/789864854839466

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, боевики, Березовое, Новотошковское, Лебединское, Новомихайловка, война на Донбассе, Новолуганское, операция Объединенных сил
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