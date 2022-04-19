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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 73% жителей оккупированного Херсона видели преступления захватчиков или слышали об этом – опрос

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В Херсоне жители участвуют в проукраинских митингах
В Херсоне жители участвуют в проукраинских митингах
Фото: Людмила Денісова / Fаcebook

В оккупированном российскими войсками Херсоне большинство населения или лично видели тяжкие преступления захватчиков, лично знают пострадавших или слышали о подобном. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное в апреле компанией Active Group и опубликованное 19 апреля.

"72,3% херсонцев сказали, что тем или иным способом сталкивались с тяжкими преступлениями, которые совершили российские оккупационные войска. [...] 10,3% опрошенных были свидетелями таких тяжких преступлений, как похищение людей, убийство, изнасилование, ограбление и так далее; 9,5% сказали, что лично знают людей, против которых российские войска совершали такие преступления", – говорится в отчете.

52,5% опрошенных выбрали вариант "не сталкивались, но слышали о таких случаях".

Не сталкивались с тяжкими преступлениями оккупантов 15,8%, а отвечать на вопросы отказались 12% респондентов.

Скриншот: activegroup.com.ua
Скриншот: activegroup.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 15-го по 17 апреля комбинированным методом: телефонный опрос и самозаполнение анкет. Опрошено 600 респондентов. Погрешность выборки не превышает 4%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, оккупанты захватили часть Херсонской области, в том числе областной центр.

Несмотря на оккупацию, в ряде населенных пунктов региона прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

13 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила со ссылкой на жителей Херсона, что в городе появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

Теги: Россия, Херсон, убийство, война, оккупация, соцопрос, ограбление, исследование, вторжение, преступление, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, население, войска
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