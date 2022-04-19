Более 73% жителей оккупированного Херсона видели преступления захватчиков или слышали об этом – опрос

"72,3% херсонцев сказали, что тем или иным способом сталкивались с тяжкими преступлениями, которые совершили российские оккупационные войска. [...] 10,3% опрошенных были свидетелями таких тяжких преступлений, как похищение людей, убийство, изнасилование, ограбление и так далее; 9,5% сказали, что лично знают людей, против которых российские войска совершали такие преступления", – говорится в отчете.
52,5% опрошенных выбрали вариант "не сталкивались, но слышали о таких случаях".
Не сталкивались с тяжкими преступлениями оккупантов 15,8%, а отвечать на вопросы отказались 12% респондентов.
Социологическое исследование проводилось с 15-го по 17 апреля комбинированным методом: телефонный опрос и самозаполнение анкет. Опрошено 600 респондентов. Погрешность выборки не превышает 4%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, оккупанты захватили часть Херсонской области, в том числе областной центр.
Несмотря на оккупацию, в ряде населенных пунктов региона прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
13 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила со ссылкой на жителей Херсона, что в городе появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.