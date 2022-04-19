Более 73% жителей оккупированного Херсона видели преступления захватчиков или слышали об этом – опрос

В Херсоне жители участвуют в проукраинских митингах Фото: Людмила Денісова / Fаcebook

"72,3% херсонцев сказали, что тем или иным способом сталкивались с тяжкими преступлениями, которые совершили российские оккупационные войска. [...] 10,3% опрошенных были свидетелями таких тяжких преступлений, как похищение людей, убийство, изнасилование, ограбление и так далее; 9,5% сказали, что лично знают людей, против которых российские войска совершали такие преступления", – говорится в отчете.

52,5% опрошенных выбрали вариант "не сталкивались, но слышали о таких случаях".

Не сталкивались с тяжкими преступлениями оккупантов 15,8%, а отвечать на вопросы отказались 12% респондентов.

Скриншот: activegroup.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 15-го по 17 апреля комбинированным методом: телефонный опрос и самозаполнение анкет. Опрошено 600 респондентов. Погрешность выборки не превышает 4%.

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