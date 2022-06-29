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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 5 млн украинцев, которые вынуждены были уехать из-за нападения РФ, вернулись домой – отчет

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Более 5,5 млн внутренне перемещенных лиц вернулись домой, заявили в Международной организации по миграции
Более 5,5 млн внутренне перемещенных лиц вернулись домой, заявили в Международной организации по миграции
Фото: EPA

Более 5,5 млн внутренне перемещенных лиц, вынужденных уехать в другие регионы Украины и за границу из-за нападения Российской Федерации, к 23 июня уже вернулись домой. Об этом говорится в отчете Международной организации по миграции (МОМ), опубликованном 29 июня на сайте украинского представительства организации.

Количество возвращающихся домой украинцев за последний месяц выросло на 24%. Большинство из них – это жители Киева и северных регионов Украины. В отчете уточняется, что подавляющее большинство людей, вернувшихся домой, – украинцы, которые переехали в другие регионы Украины, только 10% – украинцы, вернувшиеся из-за границы.

Еще более 6,2 млн человек, по данным МОМ, остаются внутренне перемещенными лицами.

Контекст:

Отчет МОМ подготовлен на основе автоматизированного телефонного опроса, проведенного с 17-го по 23 июня, участниками которого стали 2001 респондент старше 18 лет. Это шестой раунд исследования, которое проводит Международная организация по миграции в Украине после начала российского вторжения.

По оценкам ООН на конец июня, из-за нападения РФ Украину покинуло более 8 млн человек, 2,8 млн из них уже вернулись назад.

Теги: миграция, агрессия, война России против Украины
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