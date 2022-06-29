Около 5 млн украинцев, которые вынуждены были уехать из-за нападения РФ, вернулись домой – отчет

Более 5,5 млн внутренне перемещенных лиц вернулись домой, заявили в Международной организации по миграции Фото: EPA

Количество возвращающихся домой украинцев за последний месяц выросло на 24%. Большинство из них – это жители Киева и северных регионов Украины. В отчете уточняется, что подавляющее большинство людей, вернувшихся домой, – украинцы, которые переехали в другие регионы Украины, только 10% – украинцы, вернувшиеся из-за границы.

Еще более 6,2 млн человек, по данным МОМ, остаются внутренне перемещенными лицами.