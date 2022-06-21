Большинство украинцев считают, что для победы в войне нужно не менее полугода – опрос

В победу за несколько месяцев верят четверть опрошенных, за несколько недель – около 6%.
При этом количество тех, кто считает, что победу нужно будет ждать более долгий срок, растет. В марте на победу спустя полгода – год рассчитывали 9% (8–9 марта), 12% (18 марта) и 20% (30–31%).
Несколько больше тех, кто стремится к победе в более короткие сроки, среди людей старшего возраста. В то же время даже в этой возрастной группе половина опрошенных видит перспективу победы спустя полгода – год.
Опрос проводился 18–19 июня, в нем участвовали 120 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.
Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. Военным РФ удалось оккупировать часть Харьковской, Запорожской, Херсонской областей, а также часть подконтрольного ранее Украине Донбасса.