93% украинцев уверены в победе Украины в войне – опрос

Только 6% украинцев не уверены в победе в войне Фото: EPA

Только 6% считают, что Украина не сможет отбить нападение РФ, еще 1% не определился с ответом.

При этом количество украинцев, уверенных в победе, постоянно растет. Согласно результатам трех опросов "Рейтинга" в январе – феврале, когда только обсуждалась возможность нападения России, были уверены в победе 56%, 58% и 64% опрошенных.

В опросах, проведенных уже после начала войны, этот показатель в разное время составлял 70%, 88%, 92%, 93% и 95%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 18–19 июня, в нем участвовали 120 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

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