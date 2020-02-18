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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бой на Донбассе. США призвали Россию выполнять обязательства

РФ должна выполнять обязательства, взятые на переговорах в Минске и в нормандском формате. Об этом посольство США в Киеве заявило в связи с эскалацией на Донбассе.

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Украинские подразделения отбили атаку российских оккупантов
Украинские подразделения отбили атаку российских оккупантов
Фото: ЕРА

Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать свои международные обязательства. Так американское дипломатическое представительство отреагировало в Twitter на новости о боестолкновении, которое произошло утром 18 февраля в Луганской области.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним сообщением об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию выполнять свои "минские" и "нормандские" обязательства", – говорится в сообщении.

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой "сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами".

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.

Теги: Россия, Луганская область, посольство США, война в Украине, Руслан Хомчак
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