Весенняя распутица может замедлить военные действия, но не так сильно, как преподносит пропаганда в РФ – британская разведка

По данным Минобороны, ВСУ готовятся к наступлению в апреле-мае Фото: ЕРА

По ее прогнозам, в условиях "мягкого грунта" на большей части линии столкновения сложнее будет действовать как Вооруженным силам Украины, так и оккупантам.

При этом российская пропаганда нарочито преувеличивает влияние распутицы на украинские силы в рамках информационной операции, пытаясь таким образом поднять "моральный дух" армии РФ перед украинским контрнаступлением.

"Можно ожидать, что в ближайшие недели условия на грунте улучшатся. Угроза от мин, вероятно, продолжает оставаться более важным фактором, ограничивающим маневр боевиков на бездорожье", – отмечают в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/3DOdWH0iG8 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 21, 2023