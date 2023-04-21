Весенняя распутица может замедлить военные действия, но не так сильно, как преподносит пропаганда в РФ – британская разведка

По ее прогнозам, в условиях "мягкого грунта" на большей части линии столкновения сложнее будет действовать как Вооруженным силам Украины, так и оккупантам.
При этом российская пропаганда нарочито преувеличивает влияние распутицы на украинские силы в рамках информационной операции, пытаясь таким образом поднять "моральный дух" армии РФ перед украинским контрнаступлением.
"Можно ожидать, что в ближайшие недели условия на грунте улучшатся. Угроза от мин, вероятно, продолжает оставаться более важным фактором, ограничивающим маневр боевиков на бездорожье", – отмечают в минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 21, 2023
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РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.