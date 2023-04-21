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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Весенняя распутица может замедлить военные действия, но не так сильно, как преподносит пропаганда в РФ – британская разведка

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По данным Минобороны, ВСУ готовятся к наступлению в апреле-мае
По данным Минобороны, ВСУ готовятся к наступлению в апреле-мае
Фото: ЕРА

Паводок и весеннее бездорожье замедлят боевые действия в украино-российской войне. Об этом министерство обороны Великобритании сообщает 21 апреля в Twitter со ссылкой на данные военной разведки.

По ее прогнозам, в условиях "мягкого грунта" на большей части линии столкновения сложнее будет действовать как Вооруженным силам Украины, так и оккупантам.

При этом российская пропаганда нарочито преувеличивает влияние распутицы на украинские силы в рамках информационной операции, пытаясь таким образом поднять "моральный дух" армии РФ перед украинским контрнаступлением.

"Можно ожидать, что в ближайшие недели условия на грунте улучшатся. Угроза от мин, вероятно, продолжает оставаться более важным фактором, ограничивающим маневр боевиков на бездорожье", – отмечают в минобороны Великобритании.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Теги: Великобритания, армия РФ, прогноз, ВСУ, война России против Украины, паводок, дороги, российские оккупанты, контрнаступление, военная разведка
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