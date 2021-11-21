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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бутусов: Назначение Гелетея министром обороны – это не кадровая ошибка, а абсолютный абсурд и глупость, которая для многих обернулась смертями

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Гелетей был министром обороны в 2014 году, а потом почти пять лет возглавлял УГО
Гелетей был министром обороны в 2014 году, а потом почти пять лет возглавлял УГО
Фото: ЕРА

Теоретически на должность министра обороны можно назначить любого человека, но Валерий Гелетей, который в июле – октябре 2014 года возглавлял оборонное ведомство Украины, далек от управленческой работы. Такое мнение главный редактор издания "Цензор.НЕТ" выказал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в интервью, посвященному Иловайской трагедии.

"Министр – это политическая должность. И теоретически можно назначить вообще любого человека на должность министра. Потому что он должен вырабатывать оборонную политику в интересах общества, государства, многие вещи анализировать исходя из того, в каком обществе мы существуем. Потому что люди – это главный ресурс государства. Поэтому теоретически можно ставить любого. Но я общался с Гелетеем, и я думаю, что – как все, кто с ним общался, понимают это – что этот человек крайне долек от управленческой работы в целом – не только в Министерстве обороны", – сказал Бутусов. 

По его мнению, Гелетей – "очередная жертва негативного отбора руководителей". 

"Потому что [третий президент Украины] Виктор Андреевич Ющенко за четыре года своего правления повышал его в звании досрочно четыре раза. Он стал из полковника генерал-полковником. Да? Из милиционера стал охранником. Поэтому его назначение туда было абсолютно… Не то что ошибка, а полный абсурд вообще. Это глупость редкая. Которая, к сожалению, для очень многих людей обернулась смертельно", – продолжил Бутусов. 

Он объяснил, что во время войны нужны люди, которые способны брать ответственность и анализировать ситуацию, которая постоянно менялась. 

"Это не была та война, про которую в 70-х годах рассказывали в советских военных академиях. Это была совсем другая, новая война. Которая строилась на импровизации, на внезапных решениях, на изучении информации, которой раньше никогда не было: телефоны, сигналы… То есть все это на своей территории, все это требовало очень больших организационных навыков. И в условиях отсутствия ресурсов министром мог быть только тот человек, который с этими ресурсами умел работать в жизни. Это мог быть бизнесмен какой-то очень высокого уровня. Это мог быть управленец очень высокого уровня с какими-то большими навыками в этой сфере. Но, безусловно, назначение Гелетея – это просто абсурд", – резюмировал журналист. 

Он рассказал, что в начале августа 2014 года бизнесмен Юрий Косюк, который тогда был первым замглавы Администрации Президента и курировал вопросы обороны, предлагал пятому президенту Украины Петру Порошенко сменить начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко и Гелетея. 

н предложил президенту замену военных руководителей. Но Петр Алексеевич от этой замены отказался и отстранил самого Косюка", – добавил Бутусов. 

Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube


Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска Донецкой области, но после того, как в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих под Иловайском. По данным Офиса генпрокурора, еще 429 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен и 24 пропали без вести.

В 2017 году прокуратура обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией. В Офисе генпрокурора считают, что вооруженные силы РФ заранее спланировали вероломное убийство украинских военнослужащих в Иловайском котле и российское командование "заманивало украинских военных в "зеленые коридоры".

Гелетея назначили начальником Управления госохраны Украины 15 октября 2014 года, до этого он несколько месяцев занимал пост министра обороны. В мае 2019 года после вступления Владимира Зеленского в должность президента подал рапорт об отставке и был уволен

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, военные, Министерство обороны Украины, Юрий Косюк, Валерий Гелетей, Виктор Муженко, Иловайск, ВСУ, военнослужащий
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