Бутусов: Назначение Гелетея министром обороны – это не кадровая ошибка, а абсолютный абсурд и глупость, которая для многих обернулась смертями

Гелетей был министром обороны в 2014 году, а потом почти пять лет возглавлял УГО Фото: ЕРА

"Министр – это политическая должность. И теоретически можно назначить вообще любого человека на должность министра. Потому что он должен вырабатывать оборонную политику в интересах общества, государства, многие вещи анализировать исходя из того, в каком обществе мы существуем. Потому что люди – это главный ресурс государства. Поэтому теоретически можно ставить любого. Но я общался с Гелетеем, и я думаю, что – как все, кто с ним общался, понимают это – что этот человек крайне долек от управленческой работы в целом – не только в Министерстве обороны", – сказал Бутусов.

По его мнению, Гелетей – "очередная жертва негативного отбора руководителей".

"Потому что [третий президент Украины] Виктор Андреевич Ющенко за четыре года своего правления повышал его в звании досрочно четыре раза. Он стал из полковника генерал-полковником. Да? Из милиционера стал охранником. Поэтому его назначение туда было абсолютно… Не то что ошибка, а полный абсурд вообще. Это глупость редкая. Которая, к сожалению, для очень многих людей обернулась смертельно", – продолжил Бутусов.

Он объяснил, что во время войны нужны люди, которые способны брать ответственность и анализировать ситуацию, которая постоянно менялась.

"Это не была та война, про которую в 70-х годах рассказывали в советских военных академиях. Это была совсем другая, новая война. Которая строилась на импровизации, на внезапных решениях, на изучении информации, которой раньше никогда не было: телефоны, сигналы… То есть все это на своей территории, все это требовало очень больших организационных навыков. И в условиях отсутствия ресурсов министром мог быть только тот человек, который с этими ресурсами умел работать в жизни. Это мог быть бизнесмен какой-то очень высокого уровня. Это мог быть управленец очень высокого уровня с какими-то большими навыками в этой сфере. Но, безусловно, назначение Гелетея – это просто абсурд", – резюмировал журналист.

Он рассказал, что в начале августа 2014 года бизнесмен Юрий Косюк, который тогда был первым замглавы Администрации Президента и курировал вопросы обороны, предлагал пятому президенту Украины Петру Порошенко сменить начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко и Гелетея.

"Он предложил президенту замену военных руководителей. Но Петр Алексеевич от этой замены отказался и отстранил самого Косюка", – добавил Бутусов.

Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны. Читайте полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube



