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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Цель ЕС – помочь Украине победить в войне против России – посол Маасикас

Вся поддержка Украины со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС с начала полномасштабного вторжения России составляет &euro;19 млрд, отметил Маасикас
Вся поддержка Украины со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС с начала полномасштабного вторжения России составляет €19 млрд, отметил Маасикас
Фото: Matti Maasikas / Twitter

Украина должна самостоятельно определять, при каких обстоятельствах может закончиться война, которую 24 февраля против нее начала РФ, это поддерживается ЕС.

Об этом в интервью LIGA.net, опубликованном 27 сентября, заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"Украина сражается, получая большие поставки от западных партнеров. Однако, это все, в первую очередь, на плечах украинских воинов плюс волонтеров, – отметил посол ЕС. – Мы признаем ваше право решать, что такое победа, когда она есть, будут ли переговоры – это все в руках украинцев".

По словам Маасикаса, вся поддержка Еврокомиссии и стран-членов ЕС с начала полномасштабного вторжения России (24 февраля) составляет €19 млрд.

"Это абсолютно беспрецедентная цифра, как ситуация. И в самом деле я вижу твердую решимость продолжать, – подчеркнул дипломат. – После выступления [в Европарламенте 14 сентября] госпожа [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен приехала в Украину, чтобы передать четкое послание – ЕС с Украиной. Пока это необходимо. Наша цель – помочь Украине победить в этой войне".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие в ходе войны против РФ, заявлял 17 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В конце июля в ЕС принял решение о предоставление Украине пятого транша военной помощи на сумму €500 млн (всего – €2,5 млрд).

Теги: Россия, Украина, оружие, Еврокомиссия, помощь, украинцы, война России против Украины, Евросоюз, интервью, Матти Маасикас, посол, ЕС
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