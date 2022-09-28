Цель ЕС – помочь Украине победить в войне против России – посол Маасикас

Вся поддержка Украины со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС с начала полномасштабного вторжения России составляет €19 млрд, отметил Маасикас Фото: Matti Maasikas / Twitter

Об этом в интервью LIGA.net, опубликованном 27 сентября, заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"Украина сражается, получая большие поставки от западных партнеров. Однако, это все, в первую очередь, на плечах украинских воинов плюс волонтеров, – отметил посол ЕС. – Мы признаем ваше право решать, что такое победа, когда она есть, будут ли переговоры – это все в руках украинцев".

По словам Маасикаса, вся поддержка Еврокомиссии и стран-членов ЕС с начала полномасштабного вторжения России (24 февраля) составляет €19 млрд.

"Это абсолютно беспрецедентная цифра, как ситуация. И в самом деле я вижу твердую решимость продолжать, – подчеркнул дипломат. – После выступления [в Европарламенте 14 сентября] госпожа [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен приехала в Украину, чтобы передать четкое послание – ЕС с Украиной. Пока это необходимо. Наша цель – помочь Украине победить в этой войне".

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