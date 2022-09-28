Украина побила все рекорды, но никто не сможет сказать, когда она станет членом Евросоюза – посол ЕС

Посла Евросоюза спросили, когда Украина станет членом ЕС и сколько времени это занимало у других кандидатов.

"Вы побили все рекорды, но никто не сможет сказать этого точно. Это в основном в ваших руках. Как Украина будет проводить реформы, принимать и адаптировать европейские законы, – ответил Маасикас. – Среднего универсального времени нет, например, для моей родной Эстонии этот процесс длился девять лет".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял в сентябре, что Украина планирует максимум за два года стать членом ЕС.