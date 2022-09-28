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Украина побила все рекорды, но никто не сможет сказать, когда она станет членом Евросоюза – посол ЕС

Среднего универсального времени вступления страны в ЕС нет, отметил Маасикас
Среднего универсального времени вступления страны в ЕС нет, отметил Маасикас
Фото: EPA

Будущее Украины в Европейском союзе – в руках Украины. Об этом в интервью LIGA.net, опубликованном 27 сентября, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Посла Евросоюза спросили, когда Украина станет членом ЕС и сколько времени это занимало у других кандидатов.

"Вы побили все рекорды, но никто не сможет сказать этого точно. Это в основном в ваших руках. Как Украина будет проводить реформы, принимать и адаптировать европейские законы, – ответил Маасикас. – Среднего универсального времени нет, например, для моей родной Эстонии этот процесс длился девять лет".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял в сентябре, что Украина планирует максимум за два года стать членом ЕС.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

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