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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Я без стыда могу сказать, что иногда плачу

Данилов: Безответственность, которую раньше допускал мир, очень болезненно била и бьет по нам
Данилов: Безответственность, которую раньше допускал мир, очень болезненно била и бьет по нам
Фото: rnbo.gov.ua

Даже если президент РФ Владимир Путин решит закончить войну, чего пока ничто не предвещает, это не отменит необходимость ответить за нанесенный Украине ущерб, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он сказал в интервью НВ, опубликованном 19 мая.

Журналисты спросили Данилова, ставит ли Украина вопрос перед миром – готов он к возможному распаду России как авторитарного государства и его последствиям?

"Способов, помимо этого, закончить войну много. Опять же, Путин может в любой момент забрать свои войска из страны, и тогда мы должны рассматривать вопрос, кто ответит за смерти наших людей, наших детей, за большие разрушения. Вот эта безответственность, которую раньше допускал мир, – она очень болезненно била и бьет по нам. Вот иногда говорят, что мужчины не плачут, я без стыда могу сказать, что иногда плачу. Были моменты в войне, когда я бывал в некоторых городах, и это были даже не Буча, Гостомель и Ирпень, а другие города. И, увидев их, я, правда, не мог сдержать слез", – сказал Данилов.

Он также отметил, что сейчас Путин выводить войска не будет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.

Теги: Владимир Путин, война, война России против Украины, Алексей Данилов
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