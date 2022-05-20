Данилов: Я без стыда могу сказать, что иногда плачу

Данилов: Безответственность, которую раньше допускал мир, очень болезненно била и бьет по нам Фото: rnbo.gov.ua

Журналисты спросили Данилова, ставит ли Украина вопрос перед миром – готов он к возможному распаду России как авторитарного государства и его последствиям?

"Способов, помимо этого, закончить войну много. Опять же, Путин может в любой момент забрать свои войска из страны, и тогда мы должны рассматривать вопрос, кто ответит за смерти наших людей, наших детей, за большие разрушения. Вот эта безответственность, которую раньше допускал мир, – она очень болезненно била и бьет по нам. Вот иногда говорят, что мужчины не плачут, я без стыда могу сказать, что иногда плачу. Были моменты в войне, когда я бывал в некоторых городах, и это были даже не Буча, Гостомель и Ирпень, а другие города. И, увидев их, я, правда, не мог сдержать слез", – сказал Данилов.

Он также отметил, что сейчас Путин выводить войска не будет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)