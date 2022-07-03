"Даже Геббельс до такого бы не додумался". РФ обвинила Украину в нанесении ракетных ударов по Белгороду

В минобороны РФ утверждают, что удар якобы был нанесен ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143.

Оккупанты заявляют, что было три ракеты и "все сбила ПВО", пишет "РИА Новости". "В результате поражения украинских ракет средствами ПВО обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде", – утверждается в сообщении. Однако на многоэтажке нашли фрагменты российской ракеты.

Еще до этого заявления российский сенатор Андрей Клишас назвал "прямым актом агрессии со стороны Украины" ночные взрывы в Белгороде и потребовал "сокрушительного военного ответа".

На заявления россиян отреагировал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Даже [нацистский пропагандист Йозеф] Геббельс до такого бы не додумался. Мобилизацию готовят?" – отметил он в Telegram.

Экс-нардеп Борислав Береза предположил, что речь о кремлевской спецоперации по использованию своих же граждан.

"Похоже, что обстрел Белгорода и Курска – не только классическая кремлевская операция по использованию граждан РФ как жертв, в стиле взрывов домов на Каширке в 1999 году, но и попытка отзеркалить на Украину рашистские военные преступления с обстрелом Кременчуга, Николаева и Одессы, которые вызвали огромный резонанс в мире. Кремляди пытаются быстро срежиссировать историю, при которой уже РФ была бы жертвой. Поэтому и подал голос Клишас, который исполняет роль дежурного шута Кремля. [Президенту РФ Владимиру] Путину плевать на россиян. Он будет взрывать их дома с ними самими для своих сценариев. И россиянам останется лишь молча терпеть. Действовать иначе они не умеют", – написал он в Facebook.

Скриншот: Борислав Береза / Facebook