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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Даже Геббельс до такого бы не додумался". РФ обвинила Украину в нанесении ракетных ударов по Белгороду

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Оккупанты заявляют, что их ПВО сбила все ракеты, якобы выпущенные Украиной
Оккупанты заявляют, что их ПВО сбила все ракеты, якобы выпущенные Украиной
Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Министерство обороны РФ обвиняет Украину в нанесении ракетных ударов по жилым кварталам российских Белгорода и Курска. Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном 3 июля, пишет РБК.

В минобороны РФ утверждают, что удар якобы был нанесен ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143.

Оккупанты заявляют, что было три ракеты и "все сбила ПВО", пишет "РИА Новости". "В результате поражения украинских ракет средствами ПВО обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде", – утверждается в сообщении. Однако на многоэтажке нашли фрагменты российской ракеты.

Еще до этого заявления российский сенатор Андрей Клишас назвал "прямым актом агрессии со стороны Украины" ночные взрывы в Белгороде и потребовал "сокрушительного военного ответа". 

На заявления россиян отреагировал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. 

"Даже [нацистский пропагандист Йозеф] Геббельс до такого бы не додумался. Мобилизацию готовят?" – отметил он в Telegram. 

Экс-нардеп Борислав Береза предположил, что речь о кремлевской спецоперации по использованию своих же граждан. 

"Похоже, что обстрел Белгорода и Курска – не только классическая кремлевская операция по использованию граждан РФ как жертв, в стиле взрывов домов на Каширке в 1999 году, но и попытка отзеркалить на Украину рашистские военные преступления с обстрелом Кременчуга, Николаева и Одессы, которые вызвали огромный резонанс в мире. Кремляди пытаются быстро срежиссировать историю, при которой уже РФ была бы жертвой. Поэтому и подал голос Клишас, который исполняет роль дежурного шута Кремля. [Президенту РФ Владимиру] Путину плевать на россиян. Он будет взрывать их дома с ними самими для своих сценариев. И россиянам останется лишь молча терпеть. Действовать иначе они не умеют", – написал он в Facebook. 

Скриншот: Борислав Береза / Facebook
Скриншот: Борислав Береза / Facebook

Контекст:

Ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Он сообщил о трех погибших и четырех пострадавших. Baza пишет, что погибших уже пятеро, но официального подтверждения такой информации нет. 

О серии взрывов ночью сообщали и жители Курска. Губернатор области Роман Старовойт заявлял о сбитых "украинских беспилотниках".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Кременчуг, Белгород, министерство обороны РФ, Борислав Береза, боеприпасы, Курск, Точка-У, беспилотники, обстрелы, минобороны РФ, Сергей Братчук
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