"Даже тут обосрался". Пропагандист Соловьев "заранее" сообщил о задержании "агента украинской разведки"

Соловьев "ошибся" с датой на один день Скриншот: Владимир Соловьев / Facebook

18 февраля стало известно о взрыве автомобиля Синенкова, произошедшем в центре оккупированного Россией Донецка.

О "задержании" Мацанюка, якобы причастного к взрыву, 19 февраля писали все пропагандистские российские СМИ. Во время допроса фейковый агент рассказал о своей работе на "украинскую разведку" и "планах Киева силой захватить Донбасс", сообщали, в частности, "Известия".

Пост о "задержании украинского агента" опубликовал в Twitter также Соловьев.

"Власти ДНР в четверг задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции Синенкова, сообщает Первый канал", – написал он.

* Власти ДНР в четверг задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции Синенкова, сообщает Первый канал — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) February 19, 2022

На несоответствие между датой взрыва автомобиля и днем, указанным в публикации Соловьева, указал Литреев.

"Ой, неловко получилось, товарищ Геббельс-Соловьев сообщил о взрыве заранее. Просто взрыв перенесли, а отложенный через сервис Amplifr пост в Twitter – нет. Для тех, кто в танке, – взрыв произошел в пятницу. А товарищ Соловьев пишет про четверг – по устаревшей методичке", – написал Литреев.

"Даже тут обосрался. Господи, слов нет", – добавил он.

По данным Telegram-канала Инсайдер UA, Антон Мацанюк – уроженец Донецкой области, пропуска через линию разграничения не имеет. Сообщается, что границу с Украиной за последние пять лет он не пересекал, зато в 2016–2018 годах несколько раз пересекал границу "ДНР" с Россией.