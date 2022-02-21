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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Даже тут обосрался". Пропагандист Соловьев "заранее" сообщил о задержании "агента украинской разведки"

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Соловьев "ошибся" с датой на один день
Соловьев "ошибся" с датой на один день
Скриншот: Владимир Соловьев / Facebook

Российский пропагандист Владимир Соловьев раньше времени сообщил о задержании Антона Мацанюка, фейкового "агента украинской разведки", якобы причастного к взрыву автомобиля начальника так называемой "народной милиции" "ДНР" Дениса Синенкова. Об этом 20 февраля написал в Telegram преследуемый по сфабрикованным делам в России IT-специалист, автор интернет-проектов "Красная кнопка" и "Русский слон" Александр Литреев.

18 февраля стало известно о взрыве автомобиля Синенкова, произошедшем в центре оккупированного Россией Донецка.

О "задержании" Мацанюка, якобы причастного к взрыву, 19 февраля писали все пропагандистские российские СМИ. Во время допроса фейковый агент рассказал о своей работе на "украинскую разведку" и "планах Киева силой захватить Донбасс", сообщали, в частности, "Известия".

Пост о "задержании украинского агента" опубликовал в Twitter также Соловьев.

"Власти ДНР в четверг задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции Синенкова, сообщает Первый канал", – написал он.

На несоответствие между датой взрыва автомобиля и днем, указанным в публикации Соловьева, указал Литреев.

"Ой, неловко получилось, товарищ Геббельс-Соловьев сообщил о взрыве заранее. Просто взрыв перенесли, а отложенный через сервис Amplifr пост в Twitter – нет. Для тех, кто в танке, – взрыв произошел в пятницу. А товарищ Соловьев пишет про четверг – по устаревшей методичке", – написал Литреев.

"Даже тут обосрался. Господи, слов нет", – добавил он.

По данным Telegram-канала Инсайдер UA, Антон Мацанюк – уроженец Донецкой области, пропуска через линию разграничения не имеет. Сообщается, что границу с Украиной за последние пять лет он не пересекал, зато в 2016–2018 годах несколько раз пересекал границу "ДНР" с Россией.

Контекст:

С 2010 года Соловьев работает на государственном канале "Россия 1". Ведет программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". 11 марта 2020 года был запущен YouTube-канал "Соловьев Live". Соловьев известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля, а также антиукраинскими изречениями. В августе 2014 года он включен Украиной в санкционный список за свою позицию по аннексии Крыма.

Теги: Россия, Донецк, Украина, взрыв, Донбасс, пропаганда, российская пропаганда, Владимир Соловьев, ДНР, российская агрессия, война в Украине, автомобиль
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