Дело об обстреле аэродрома Канатово. Обвиняемый экс-разведчик заявил о политическом давлении

Накануне суд избрал ему меру пресечения – два месяца под стражей без права залога. Заседание проходило в закрытом режиме.
"Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение базируется на основе неполных, односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов", – сказал он.
Перед этим адвокат Червинского Людмила Куса заявила отвод следственному судье Ольге Чайке из-за ее отказа выпускать подозреваемого из бокса и закрытия судебного слушания. По данным УП, отвод был отклонен.
Колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив: "Це використання смерті військових для політичного тиску" pic.twitter.com/ddg4TUHCVl— Українська правда * (@ukrpravda_news) April 25, 2023
Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов написал в Facebook, что уже подал заявление о взятии Червинского на поруки. По его словам, в поддержку задержанного выступает много людей, и это дает надежду, что "под давлением общественного мнения попытки его наказать провалятся".
"Червинский никуда не сбежит, он для себя все компромиссы давно отрезал, держать его за решеткой могут только по заказу и под давлением власти, это несправедливо и позорно для государства", – отметил Бутусов.
Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести так называемую спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. В СБУ отмечали, что эта операция проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.
Вместо этого летом 2022 года Россия обстреляла аэродром Канатово в Кировоградской области.
В результате ракетного удара по аэродрому погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса, другая техника и здания получили значительные повреждения.
20 апреля 2023 года СБУ сообщила, что расследует все обстоятельства, которые привели к массированному ракетному удару по аэродрому Канатово. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
21 апреля Червинскому объявили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). 24 апреля СМИ сообщили о его задержании.