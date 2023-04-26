Дело об обстреле аэродрома Канатово. Обвиняемый экс-разведчик заявил о политическом давлении

Суд арестовал Червинского на два месяца без права выйти под залог Фото: suspilne.media

Накануне суд избрал ему меру пресечения – два месяца под стражей без права залога. Заседание проходило в закрытом режиме.

"Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение базируется на основе неполных, односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов", – сказал он.

Перед этим адвокат Червинского Людмила Куса заявила отвод следственному судье Ольге Чайке из-за ее отказа выпускать подозреваемого из бокса и закрытия судебного слушания. По данным УП, отвод был отклонен.

Колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив: "Це використання смерті військових для політичного тиску" pic.twitter.com/ddg4TUHCVl — Українська правда * (@ukrpravda_news) April 25, 2023

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов написал в Facebook, что уже подал заявление о взятии Червинского на поруки. По его словам, в поддержку задержанного выступает много людей, и это дает надежду, что "под давлением общественного мнения попытки его наказать провалятся".

"Червинский никуда не сбежит, он для себя все компромиссы давно отрезал, держать его за решеткой могут только по заказу и под давлением власти, это несправедливо и позорно для государства", – отметил Бутусов.



