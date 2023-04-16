"Держим темп!" В Минобороны Украины назвали потери оккупантов за неделю

Об этом 16 апреля в Telegram проинформировал первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

По его словам, за неделю 10 апреля – 16 апреля силы обороны Украины ликвидировали около 3920 российских оккупантов.

Также армия РФ потеряла 244 единицы вооружения и военной техники, добавил Павлюк.

В частности, оккупанты потеряли: 21 танк, 59 боевых бронированных машин, 55 артсистем, пять РСЗО, две установки ПВО, 56 единиц автотехники, 17 единиц спецтехники, проинформировал первый замминистра обороны Украины.

"Кроме того, нашими защитниками сбит один вражеский самолет, один вертолет и 27 БПЛА. Держим темп!" – резюмировал Павлюк.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.