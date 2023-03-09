ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для украинцев за границей создали приложение I’m Ukrainian

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Приложение доступно только для украинцев
Приложение доступно только для украинцев
Фото: iamukrainian.app

Для украинских граждан, вынужденно переехавших в другие страны, создали приложение I’m Ukrainian. Об этом сообщили 8 марта в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Приложение предназначено для того, чтобы сделать жизнь украинских граждан за границей более комфортной. С его помощью можно находить необходимые услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы", – говорится в сообщении.

Кроме того, с помощью приложения можно искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещение волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытии бизнеса.

В Минреинтеграции отмечают, что приложение доступно только для украинцев, оно интегрировано в "Дію".

В настоящее время приложение работает в 19 странах: Австрии, Великобритании, Эстонии, Израиле, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Польше, Румынии, Словакии, США, Турции, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Список стран министерство обещает постепенно увеличивать.

Приложение можно загрузить по ссылке.

Контекст:

2 ноября 2022 года верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину вынудило около 14 млн украинцев покинуть свои дома, что стало самым быстрым и масштабным перемещением людей за последние десятилетия.

По данным ООН на 7 марта 2023 года, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило 8,12 млн. Из них 4,9 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

До 90% украинцев, которые вынужденно выехали из страны из-за российской агрессии, хотят вернуться домой, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 декабря. По его словам, активнее люди будут возвращаться весной.

Теги: беженцы, украинцы, приложение, приложение Дія, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло
Галина ГРИШИНА
  Вышел финальный трейлер хоррора "Крик 6" со звездой "Уэнсдей" в главной роли. Видео
  Вышел финальный трейлер хоррора "Крик 6" со звездой "Уэнсдей" в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций
Галина ГРИШИНА
Как выглядел Галкин до женитьбы на Пугачевой. Шоумен показал фото из личного архива
Как выглядел Галкин до женитьбы на Пугачевой. Шоумен показал фото из личного архива
Тринчер с букетом прогулялась по городу. Подписчики заметили, что она потеряла тюльпан
Тринчер с букетом прогулялась по городу. Подписчики заметили, что она потеряла тюльпан
Гордон показал изображение Соловьева в женских трусах с символом "Z"
Гордон показал изображение Соловьева в женских трусах с символом "Z"
Новая избранница Остапчука показала кольцо стоимостью $1830, которое получила на 8 Марта
Новая избранница Остапчука показала кольцо стоимостью $1830, которое получила на 8 Марта
  Tvorchi презентовали клип и финальную версию конкурсной песни на "Евровидение 2023". Видео
  Tvorchi презентовали клип и финальную версию конкурсной песни на "Евровидение 2023". Видео
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук показала себя в купальнике со всех сторон
27-летняя Бех-Романчук показала себя в купальнике со всех сторон
56-летняя Хайек показала архивное фото, на котором демонстрирует растяжку в прыжке
56-летняя Хайек показала архивное фото, на котором демонстрирует растяжку в прыжке
Владимир Кличко сделал селфи с украинской защитницей, которой подарил букет из лилий и калл
Владимир Кличко сделал селфи с украинской защитницей, которой подарил букет из лилий и калл
Галина ГРИШИНА
Сопонару в облегающем кожаном топе засветилась в объятиях Monatik
Сопонару в облегающем кожаном топе засветилась в объятиях Monatik
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной
"Как приятно быть женщиной". Могилевская снялась в халате с букетом роз
"Как приятно быть женщиной". Могилевская снялась в халате с букетом роз
Галина ГРИШИНА
  "Поздравляю женщин с этим большим праздником моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта
  "Поздравляю женщин с этим большим праздником – моим появлением в эфире". Великий снял пародию на общение Фейгина и Арестовича 8 Марта
Полякова дала два концерта в Киеве. Фото
Полякова дала два концерта в Киеве. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (86458)
2
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (48258)
3
"Ани Лорак во время войны. Ей смешно". Гордон показал ролик с участием певицы, которая живет в РФ (45755)
4
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (44723)
5
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (40334)
6
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (39976)
7
Дочь 51-летнего мэра Днепра Филатова показала, как он отпраздновал свой день рождения (27054)
8
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (25889)
 
 
 
 