Для украинцев за границей создали приложение I’m Ukrainian

"Приложение предназначено для того, чтобы сделать жизнь украинских граждан за границей более комфортной. С его помощью можно находить необходимые услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы", – говорится в сообщении.
Кроме того, с помощью приложения можно искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещение волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытии бизнеса.
В Минреинтеграции отмечают, что приложение доступно только для украинцев, оно интегрировано в "Дію".
В настоящее время приложение работает в 19 странах: Австрии, Великобритании, Эстонии, Израиле, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Польше, Румынии, Словакии, США, Турции, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Список стран министерство обещает постепенно увеличивать.
Приложение можно загрузить по ссылке.
2 ноября 2022 года верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину вынудило около 14 млн украинцев покинуть свои дома, что стало самым быстрым и масштабным перемещением людей за последние десятилетия.
По данным ООН на 7 марта 2023 года, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило 8,12 млн. Из них 4,9 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.
До 90% украинцев, которые вынужденно выехали из страны из-за российской агрессии, хотят вернуться домой, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 декабря. По его словам, активнее люди будут возвращаться весной.