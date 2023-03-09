Для украинцев за границей создали приложение I’m Ukrainian

"Приложение предназначено для того, чтобы сделать жизнь украинских граждан за границей более комфортной. С его помощью можно находить необходимые услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы", – говорится в сообщении.

Кроме того, с помощью приложения можно искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещение волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытии бизнеса.

В Минреинтеграции отмечают, что приложение доступно только для украинцев, оно интегрировано в "Дію".

В настоящее время приложение работает в 19 странах: Австрии, Великобритании, Эстонии, Израиле, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Польше, Румынии, Словакии, США, Турции, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Список стран министерство обещает постепенно увеличивать.

Приложение можно загрузить по ссылке.