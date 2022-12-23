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ВОЙНА В УКРАИНЕ

До конца года украинские бойцы получат 800 буржуек от криворожских предприятий "Метинвеста"

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С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,1 млрд грн
С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,1 млрд грн
Фото: metinvest.media

Предприятия группы "Метинвест" планировали с марта по декабрь выпустить более 500 полевых печей для военных, но к началу зимы заказов стало больше, поэтому до конца года предприятия Кривого Рога планируют отгрузить украинским бойцам более 800 единиц. Об этом сообщили 23 декабря в пресс-службе компании.

Помощь оказывают в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен, акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов.

Печи в зависимости от размера способны за короткое время обогреть помещение от 25 до 40 м2. Разные модификации имеют специальные функции – например, для сушки обуви и одежды или несколько конфорок для приготовления пищи. Есть также легкие экономпечи, которые могут греть до пяти часов вне зависимости от вида топлива.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" предприятия "Метинвеста" производят мобильные укрытия из волнистой стали, которые при правильной установке могут выдержать артиллерийский обстрел. Компания уже передала на разные участки фронта 69 таких стальных конструкций. Недавно два мобильных укрытия, изготовленных на криворожских предприятиях "Метинвеста", доставили на авдеевское направление, которое является одной из самых горячих точек на карте Украины.

Контекст:

Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование.

Помимо производства мобильных укрытий для украинских военных, "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,1 млрд грн.

Теги: Кривой Рог, отопление, Метинвест, помощь, ВСУ
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