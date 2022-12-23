До конца года украинские бойцы получат 800 буржуек от криворожских предприятий "Метинвеста"

С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,1 млрд грн Фото: metinvest.media

Помощь оказывают в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен, акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов.

Печи в зависимости от размера способны за короткое время обогреть помещение от 25 до 40 м2. Разные модификации имеют специальные функции – например, для сушки обуви и одежды или несколько конфорок для приготовления пищи. Есть также легкие экономпечи, которые могут греть до пяти часов вне зависимости от вида топлива.

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" предприятия "Метинвеста" производят мобильные укрытия из волнистой стали, которые при правильной установке могут выдержать артиллерийский обстрел. Компания уже передала на разные участки фронта 69 таких стальных конструкций. Недавно два мобильных укрытия, изготовленных на криворожских предприятиях "Метинвеста", доставили на авдеевское направление, которое является одной из самых горячих точек на карте Украины.