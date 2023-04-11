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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дорожная карта изменений в работе военно-врачебных комиссий реализуется по плану – Минобороны Украины

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Над усовершенствованием процедуры ВВК "работает рабочая группа из нескольких министерств, представителей общественности и нардепов", отметила Маляр
Над усовершенствованием процедуры ВВК "работает рабочая группа из нескольких министерств, представителей общественности и нардепов", отметила Маляр
Фото: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ / Facebook

Верховная Рада Украины 11 апреля в первом чтении проголосовала два законопроекта, которые призваны упростить и ускорить процедуру прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом в Telegram проинформировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В законопроекте №9158 предлагается упростить оформление военнослужащими справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) и оформление и направление медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения, – написала замглавы Минобороны Украины. – Законопроект №9154 предлагает расширить перечень военных формирований и специальных органов, где создаются военно-врачебные комиссии, и разрешить их создание всем участникам сектора безопасности и обороны. Предлагается предоставить право создавать ВВК при "гражданских" учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности".

По словам Маляр, над усовершенствованием процедуры ВВК "работает рабочая группа из нескольких министерств, представителей общественности и народных депутатов".

"Наработан целый комплекс мероприятий, которые поэтапно реализуются… Дорожная карта изменений в работе военно-врачебных комиссий реализуется по плану", – резюмировала замминистра обороны Украины.

Контекст:

В январе широкое распространение в сети получил пост украинского военного Мирослава Отковича, который рассказал об очередях на ВВК. По его словам, раненые без конечностей стоят в очереди за справкой по несколько часов и даже по три недели.

Позже вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что планируется цифровизировать процессы прохождения военно-врачебной комиссии.

8 февраля в Минобороны анонсировали изменения в системе прохождения ВВК.

Теги: Верховная Рада, Украина, военные, раненые, лечение, Минобороны, законопроект, Анна Маляр, война России против Украины, военнослужащий, дорожная карта, травмы
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