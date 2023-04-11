Дорожная карта изменений в работе военно-врачебных комиссий реализуется по плану – Минобороны Украины

Над усовершенствованием процедуры ВВК "работает рабочая группа из нескольких министерств, представителей общественности и нардепов", отметила Маляр Фото: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ / Facebook

Об этом в Telegram проинформировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В законопроекте №9158 предлагается упростить оформление военнослужащими справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) и оформление и направление медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения, – написала замглавы Минобороны Украины. – Законопроект №9154 предлагает расширить перечень военных формирований и специальных органов, где создаются военно-врачебные комиссии, и разрешить их создание всем участникам сектора безопасности и обороны. Предлагается предоставить право создавать ВВК при "гражданских" учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности".

По словам Маляр, над усовершенствованием процедуры ВВК "работает рабочая группа из нескольких министерств, представителей общественности и народных депутатов".

"Наработан целый комплекс мероприятий, которые поэтапно реализуются… Дорожная карта изменений в работе военно-врачебных комиссий реализуется по плану", – резюмировала замминистра обороны Украины.