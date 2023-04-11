Дорожная карта изменений в работе военно-врачебных комиссий реализуется по плану – Минобороны Украины

Об этом в Telegram проинформировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"В законопроекте №9158 предлагается упростить оформление военнослужащими справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) и оформление и направление медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения, – написала замглавы Минобороны Украины. – Законопроект №9154 предлагает расширить перечень военных формирований и специальных органов, где создаются военно-врачебные комиссии, и разрешить их создание всем участникам сектора безопасности и обороны. Предлагается предоставить право создавать ВВК при "гражданских" учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности".
По словам Маляр, над усовершенствованием процедуры ВВК "работает рабочая группа из нескольких министерств, представителей общественности и народных депутатов".
"Наработан целый комплекс мероприятий, которые поэтапно реализуются… Дорожная карта изменений в работе военно-врачебных комиссий реализуется по плану", – резюмировала замминистра обороны Украины.
В январе широкое распространение в сети получил пост украинского военного Мирослава Отковича, который рассказал об очередях на ВВК. По его словам, раненые без конечностей стоят в очереди за справкой по несколько часов и даже по три недели.
Позже вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что планируется цифровизировать процессы прохождения военно-врачебной комиссии.
8 февраля в Минобороны анонсировали изменения в системе прохождения ВВК.