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Верховная Рада проголосовала в первом чтении за упрощение условий для лечения военных

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Законопроект поддержали 311 нардепов
Законопроект поддержали 311 нардепов
Фото: Верховна Рада України / Facebook

На заседании 11 апреля Верховная Рада приняла за основу законопроект №9158, который предлагает внести изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил Украины для "усовершенствования вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения".

Документ рассматривали по сокращенной процедуре.

"За" принятие законопроекта за основу проголосовали 311 народных депутатов. Воздержавшихся или голосовавших "против" не было.

Сайт парламентской партии "Слуга народа" опубликовал комментарий о предлагаемых изменениях в законодательстве нардепа от этой партии, председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича.

"Справка о травме (ранении, контузии, увечье) составляется в течение пяти дней на основании рапорта непосредственного командира и приказа командира воинской части о получении военнослужащим травмы (ранения, контузии, увечья)", – объяснил он.

Также в течение пяти дней "справка направляется в военное учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки".

"Документы будут "ходить" за военным, а не военный будет "ходить" за документами. Это будет способствовать решению проблем очередей и излишней бюрократии, чтобы военнослужащие, которые ранены и находятся на лечении, не выстаивали в очередях для получения той или иной справки от военно-медицинской комиссии", – подчеркнул Завитневич.

Законопроект был внесен в Раду 30 марта.

Контекст:

В январе широкое распространение в сети получил пост украинского военного Мирослава Отковича, который рассказал об очередях на военные врачебные комиссии (ВВК). По его словам, раненые без конечностей стоят в очереди за справкой по несколько часов и даже по три недели.

Позже вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что планируется цифровизировать процессы прохождения военно-врачебной комиссии.

8 февраля в Минобороны анонсировали изменения в системе прохождения ВВК.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, военные, народные депутаты, раненые, лечение, законопроект, документы, военнослужащий, Слуга народа, Александр Завитневич, заседание, здравоохранение, нардеп
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