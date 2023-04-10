Рада уволила председателя Счетной палаты Пацкана. Он говорит о нарушении Конституции Украины

По его словам, за проголосовали 250 депутатов.

Для вынесения вопроса на голосование была использована ст. 12 закона Украины "О правовом режиме военного положения". Под соответствующей инициативой были собраны подписи 129 нардепов из 113 необходимых, писал ранее Железняк.

Он напомнил, что по такой же процедуре было инициировано голосование по увольнению бывшей уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой. Новым главой Счетной палаты парламенту предложат утвердить Геннадия Плиса, добавил нардеп.

Пацкан уже заявил в Facebook, что Рада приняла решение о его увольнении "вопреки Конституции Украины" и назвал его политическим.

"Этим решением политики парализовали высший орган аудита государства, которое воюет; остановили аудиты, касающиеся оборонной, безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сферы. Потому что проверка миллиардов бюджетных средств не своим для кого-то человеком вызывает страх. Не надо бояться проверок, надо соблюдать закон. Потому что не существует бюджетных денег, существуют деньги налогоплательщиков", – написал Пацкан.