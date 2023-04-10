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Рада уволила председателя Счетной палаты Пацкана. Он говорит о нарушении Конституции Украины

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Пацкан заявил, что уволен незаконно
Пацкан заявил, что уволен незаконно
Фото: Валерій Пацкан / Facebook

Верховная Рада Украины 10 апреля уволила с должности председателя Счетной палаты Украины Валерия Пацкана. Об этом заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

По его словам, за проголосовали 250 депутатов.

Для вынесения вопроса на голосование была использована ст. 12 закона Украины "О правовом режиме военного положения". Под соответствующей инициативой были собраны подписи 129 нардепов из 113 необходимых, писал ранее Железняк.

Он напомнил, что по такой же процедуре было инициировано голосование по увольнению бывшей уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой. Новым главой Счетной палаты парламенту предложат утвердить Геннадия Плиса, добавил нардеп.

Пацкан уже заявил в Facebook, что Рада приняла решение о его увольнении "вопреки Конституции Украины" и назвал его политическим.

"Этим решением политики парализовали высший орган аудита государства, которое воюет; остановили аудиты, касающиеся оборонной, безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сферы. Потому что проверка миллиардов бюджетных средств не своим для кого-то человеком вызывает страх. Не надо бояться проверок, надо соблюдать закон. Потому что не существует бюджетных денег, существуют деньги налогоплательщиков", – написал Пацкан.

https://www.facebook.com/valerij.packan/posts/pfbid02u9hqSNjYisYp3D4tGT4tsYEC1Ys73hwmvsvr632BGpaQNnNQpzobJzG2pceoahNhl

Контекст:

Пацкан, который был нардепом VIII созыва, возглавляет Счетную палату с 2018 года. 24 октября САП и НАБУ сообщили ему о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье на сумму 117 тыс. грн. Пацкан подозрение назвал необоснованным. 27 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Пацкану меру пресечения в виде залога в размере 49 620 грн.

7 ноября САП и НАБУ завершили расследование в деле нардепа VIII созыва, занимающего одну из руководящих должностей в Счетной палате, сообщил пресс-центр бюро. Указывается, что следствие уточнило сумму, незаконно полученную экс-нардепом, – она составляет 127,4 тыс. грн.

Пацкан сообщил 16 ноября, что написал заявление об отставке. Он рассказал, что Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной, правоохранительной, а также к сфере безопасности. Он заявил, что не будет участвовать в "устраивании политических разборок" и "закрывать глаза на бессмысленное использование средств".

29 ноября Пацкан написал заявление на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, а также главам и сопредседателям парламентских фракций "Слуга народа", "Батьківщина", Евросолидарность" и "Голос" о том, что отзывает свое заявление об увольнении с должности "для устранения правовой коллизии".

1 декабря Рада не поддержала отставку Пацкана.

Теги: Верховная Рада, Валерий Пацкан, Счетная палата, увольнение, Ярослав Железняк
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