В Раде собрали необходимое количество голосов для выражения недоверия главе Счетной палаты Пацкану – нардеп

Об этом 26 декабря в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Коалиция собрала 129 подписей (из 113 необходимых) для выражения недоверия члену Счетной палаты, председателю Счетной палаты Пацкану Валерию. Подчеркиваю, здесь речь идет об увольнении вообще из Счетной [палаты], а не только как председателя", – написал народный депутат.

Ранее, 21 декабря, соответствующее постановление №8297 было зарегистрировано в Раде.

"Для голосования необходимо 226 голосов "за", – подчеркнул Железняк.

Железняк ранее намекал, что Пацкана в должности может заменить экс-глава Госаудитслужбы Геннадий Плис, которого Рада 13 декабря назначила членом Счетной палаты Украины.

Контекст:

Глава Счетной палаты Украины Пацкан сообщил 16 ноября, что написал заявление об отставке. Он рассказал, что Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной, антикоррупционной, правоохранительной, а также к сфере безопасности.

"Война сжирает миллиарды, и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники, – наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми… С "гостинцем" – вручили подозрение мне как инициатору проверки, – подчеркнул глава Счетной палаты в Facebook. – Сегодня некоторые смотрят в глаза смерти на передовой, а некоторые трепещут от проверки аудиторов. И те и другие в камуфляже, но, как говорится, есть нюанс. И здесь нужно остановиться".

Пацкан, который был нардепом VIII созыва, заявил, что не будет участвовать в "устраивании политических разборок" и "закрывать глаза на бессмысленное использование средств".

29 ноября Пацкан написал заявление на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, а также главам и сопредседателям парламентских фракций "Слуга народа", "Батьківщина", Евросолидарность" и "Голос" о том, что отзывает свое заявление об увольнении с должности "для устранения правовой коллизии. Железняк отметил, что постановление №8211 об увольнении Пацкана было проголосовано на заседании комитета.

1 декабря Рада не поддержала отставку Пацкана.