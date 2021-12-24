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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-командующий ВМС Украины о вероятности высадки российского десанта на украинский берег: Россия системно блефует

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Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях после аннексии Крыма
Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях после аннексии Крыма
Фото: depositphotos.com

Российский десант, скорее всего, не решится проводить военную операцию с высадкой на украинский берег, заявил в интервью изданию "Телеграф" бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.

"По меньшей мере дважды в год, начиная с 2014-го, поднимается "информационный шум" о вероятности высадки российского десанта от устья реки Дунай и острова Змеиный до Мариуполя включительно. Здесь следует обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, десант высаживается на десантно-доступные участки, заранее известные. Поэтому у Украины есть время для проведения подготовительных мероприятий для того, чтобы создать инженерные заграждения как один из рубежей противодействия десанту. Кроме того, созданы межвидовые группировки и противодесантные резервы, готовые комбинированно реагировать на десант как на переходе по морю, так и в районе высадки. И россияне как минимум об этом догадываются", – отметил Гайдук

Он подчеркнул, что морские десантные операции проводятся только в случае полного преимущества в воздухе.

"Во-вторых, высадка морского десанта не производится сама по себе, то есть это продолжение действий на суше. Вспомним, например, намерения России проложить сухопутный коридор в Крым. Если будет сухопутная операция более высокого уровня, предусматривающая действия в море, в том числе и высадку десанта, тогда это можно рассматривать как потенциальную угрозу. В-третьих, морские десантные действия проводятся по условию 100-процентного господства в воздухе. Десанту нужно совершить переход по морю, ему нужно дойти до района высадки, захватить плацдарм, а это постоянное пребывание под влиянием украинской стороны. Не забываем и о минной угрозе. Поэтому я думаю, что Россия в этой ситуации системно блефует и просто информационно расшатывает ситуацию, в том числе и в приморских регионах Украины", – резюмировал Гайдук.

Контекст:

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла и на усиление эскалации в море, заявили в МИД Украины.

Артиллеристы ВМС ВСУ проводили учения, в ходе которых отрабатывали оборону морского побережья.

Теги: Россия, Украина, военные, Сергей Гайдук, ВМС Украины, ВСУ, войска
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