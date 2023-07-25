Бывший морской пехотинец США Рид, освобожденный из российской колонии в результате обмена, ранен на фронте в Украине

Обстоятельства, при которых Рид получил боевое ранение, пока неизвестны.

Пател в комментарии журналистам сказал, что в Госдепе знают о том, что Рид был ранен во время участия в боевых действиях в Украине.

"Я хочу внести ясность: Рид не занимался никакой деятельностью от имени правительства США. Правительство США чрезвычайно четко предупредило американцев не ездить в Украину и тем более не участвовать в боевых действиях в ней", – добавил чиновник.

Он отметил, что после ранения экс-пехотинец при поддержке одной из неправительственных организаций отправился в Германию, где ему оказывается медицинская помощь.