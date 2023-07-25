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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывший морской пехотинец США Рид, освобожденный из российской колонии в результате обмена, ранен на фронте в Украине

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Обстоятельства, при которых Рид получил боевое ранение, пока неизвестны
Обстоятельства, при которых Рид получил боевое ранение, пока неизвестны
Скриншот: Good Morning America / YouTube

Бывший морской пехотинец США Тревор Рид, который удерживался в России в течение почти трех лет до освобождения в прошлом году, был ранен во время участия в боевых действиях в Украине. Об этом 25 июля сообщил заместитель официального представителя Государственного департамента США Ведант Пател, отмечает CNN.

Обстоятельства, при которых Рид получил боевое ранение, пока неизвестны.

Пател в комментарии журналистам сказал, что в Госдепе знают о том, что Рид был ранен во время участия в боевых действиях в Украине.

"Я хочу внести ясность: Рид не занимался никакой деятельностью от имени правительства США. Правительство США чрезвычайно четко предупредило американцев не ездить в Украину и тем более не участвовать в боевых действиях в ней", – добавил чиновник.

Он отметил, что после ранения экс-пехотинец при поддержке одной из неправительственных организаций отправился в Германию, где ему оказывается медицинская помощь.

Контекст:

В конце июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима за сопротивление полицейским при задержанииПо версии следствия, Рид вступил в конфликт с двумя женщинами, он был пьян. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить мужчину, но тот якобы проявил агрессию и напал на них. Рид в суде заявил, что не признает свою вину и не помнит произошедшего. Американец отбывал наказание в колонии в Мордовии.

В конце апреля 2022 года стало известно, что Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко. Он был арестован в мае 2010 года в африканской Либерии сотрудниками Агентства национальной безопасности США по подозрению в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков на территорию США. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за сговор с целью доставки крупной партии кокаина в США. В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в 2018 году был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, война России против Украины, ранение, Ведант Пател, Тревор Рид
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