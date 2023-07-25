Бывший морской пехотинец США Рид, освобожденный из российской колонии в результате обмена, ранен на фронте в Украине

Обстоятельства, при которых Рид получил боевое ранение, пока неизвестны.
Пател в комментарии журналистам сказал, что в Госдепе знают о том, что Рид был ранен во время участия в боевых действиях в Украине.
"Я хочу внести ясность: Рид не занимался никакой деятельностью от имени правительства США. Правительство США чрезвычайно четко предупредило американцев не ездить в Украину и тем более не участвовать в боевых действиях в ней", – добавил чиновник.
Он отметил, что после ранения экс-пехотинец при поддержке одной из неправительственных организаций отправился в Германию, где ему оказывается медицинская помощь.
В конце июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима за сопротивление полицейским при задержании. По версии следствия, Рид вступил в конфликт с двумя женщинами, он был пьян. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить мужчину, но тот якобы проявил агрессию и напал на них. Рид в суде заявил, что не признает свою вину и не помнит произошедшего. Американец отбывал наказание в колонии в Мордовии.
В конце апреля 2022 года стало известно, что Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко. Он был арестован в мае 2010 года в африканской Либерии сотрудниками Агентства национальной безопасности США по подозрению в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков на территорию США. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за сговор с целью доставки крупной партии кокаина в США. В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в 2018 году был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут.