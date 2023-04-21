Экс-замглавы СБУ Ягун: Я знал, что начнется война или что-то такое, но был одним из тех, кто не верил, что россияне пойдут с четырех сторон. Я просто не верил в такую дурость

"Вот то, что 24 февраля [начнется], – я не знал. И, если честно, я знал, что начнется война или что-то начнется. Но я как эксперт, который выступал по телевидению, был одним из тех, кто не верил в то, что они пойдут с четырех сторон. Я просто не верил в такую дурость. Я все-таки надеялся, что с той стороны какие-то адекватные, разумные люди. И идти с четырех сторон, имея только 220 тыс. человек, [особого смысла нет]", – ответил Ягун.

По словам экс-замглавы СБУ, он "потом понял, что они рассчитывали на аналогию с Чехословакией", куда в августе 1968 года вторглись советские войска и войска стран Варшавского договора, чтобы остановить либерализацию Чехословакии и демонстрацию ее независимости от Советского Союза.

Ягун описал, как могли видеть ситуацию с вторжением в Украину российские политики.

"Вошли колонны, все перепугались, солдаты остались в казармах, люди вышли на протесты – вышли, их, там, поразгоняли, правительство арестовали – и все: и закончилась вся эта чехословацкая весна. Все. Они же не ожидали, что тут начнут банками дроны сбивать и из двустволок стрелять по колесам машин. То есть это совершенно другая страна и другие мотивы были", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По словам экс-замглавы СБУ, полномасштабное вторжение РФ 24 февраля было для него шоком.

"Я не был шокирован в том плане, что растерялся. Я собрался. Мы были готовы, мы знали, кто куда едет, как распределяется. Я отвечал за свои задачи. Я все-таки общественный деятель, но я имел отношение к молодежным организациям, которые подготовили группы отхода на запад, потому что надо было... Мы готовились очень серьезно. Мы, наверное, с полгода готовились к этим вещам. То есть у нас были конспиративные квартиры, мы готовились фактически к партизанской борьбе. Независимо от государства", – подчеркнул Ягун.

Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку. Читайте полную версию интервью

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