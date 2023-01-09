Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет почти 90 тысяч. семей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для уже 6,6 млн семей Фото: grids.dtek.com

Всего со 2-го по 8 января специалисты "ДТЭК Сети" возобновили работу электросетей, поврежденных в результате вражеских обстрелов, для 90 тыс. семей в 101 населенном пункте Донецкой, Днепропетровской областей и в городе Киев.

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для уже 6,6 млн семей. Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно вернуть свет всем пострадавшим, как только получают разрешение на проведение работ от ГСЧС и ВСУ, отметили в компании.

По состоянию на 8 января в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, удавалось проводить отключения согласно стабилизационным графикам. Однако из-за возвращения к работе предприятий после новогодних праздников возрастает нагрузка на электросети, предупредили в ДТЭК.