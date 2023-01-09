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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет почти 90 тысяч. семей

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для уже 6,6 млн семей
С начала полномасштабного вторжения России в Украину энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для уже 6,6 млн семей
Фото: grids.dtek.com

За первую неделю 2023 года энергетики ДТЭК вернули свет почти 90 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российскими оккупантами в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего со 2-го по 8 января специалисты "ДТЭК Сети" возобновили работу электросетей, поврежденных в результате вражеских обстрелов, для 90 тыс. семей в 101 населенном пункте Донецкой, Днепропетровской областей и в городе Киев.

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для уже 6,6 млн семей. Энергетики прилагают все усилия, чтобы оперативно вернуть свет всем пострадавшим, как только получают разрешение на проведение работ от ГСЧС и ВСУ, отметили в компании.

По состоянию на 8 января в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, удавалось проводить отключения согласно стабилизационным графикам. Однако из-за возвращения к работе предприятий после новогодних праздников возрастает нагрузка на электросети, предупредили в ДТЭК.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, энергосистема
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