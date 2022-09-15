Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 11 тысяч семей

Энергетики вернули свет в дома более 7 тысяч семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах Донецкой области Фото: depositphoto.com

В частности, энергетики вернули свет в дома более 7 тысяч семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах Донецкой области.

"Вчера удалось выполнить ремонтные работы в Торецкой общине, расположенной вблизи линии столкновения и подвергающейся постоянным обстрелам. Более 5 тысяч семей общины снова со светом. Кроме того, военные предоставили разрешение на проведение работ в Авдеевской общине, где удалось возобновить электроснабжение более тысячи семей, и в Константиновской и Покровской общинах, где также энергетики смогли выполнить ряд ремонтов", – сообщают в компании.

В Днепропетровской области, несмотря на ежедневную угрозу, аварийные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 3663 семей Никопольской общины, которые были обесточены в результате обстрелов накануне.