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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 11 тысяч семей

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Энергетики вернули свет в дома более 7 тысяч семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах Донецкой области
Энергетики вернули свет в дома более 7 тысяч семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах Донецкой области
Фото: depositphoto.com

За 14 сентября энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова при поддержке ВСУ вернули свет для 11 тысяч семей в 12 населенных пунктах Днепропетровской и Донецкой областей. Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, энергетики вернули свет в дома более 7 тысяч семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах Донецкой области.

"Вчера удалось выполнить ремонтные работы в Торецкой общине, расположенной вблизи линии столкновения и подвергающейся постоянным обстрелам. Более 5 тысяч семей общины снова со светом. Кроме того, военные предоставили разрешение на проведение работ в Авдеевской общине, где удалось возобновить электроснабжение более тысячи семей, и в Константиновской и Покровской общинах, где также энергетики смогли выполнить ряд ремонтов", – сообщают в компании.

В Днепропетровской области, несмотря на ежедневную угрозу, аварийные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 3663 семей Никопольской общины, которые были обесточены в результате обстрелов накануне.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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