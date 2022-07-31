Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 46 тысяч семей

Аварийно-ремонтные бригады вернули свет в 35 населенных пунктов Донецкой области. Вновь получают электроснабжение 44 тысячи домохозяйств в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Львиная доля обновлений – в Бахмутском районе. С разрешения военных энергетикам удалось снова запитать 20,1 тысячи домохозяйств Торецкой общины и 19,6 тысячи домохозяйств Бахмутской общины, постоянно страдающих от обстрелов. Специалисты энергокомпании также работали над восстановлением в Константиновской, Славянской, Селидовской, Авдеевской и Марьинской общинах". – сообщили в ДТЭК.

Также энергетики возобновили работу электросетей в Никопольском районе Днепропетровской области. Вновь со светом 1,6 тысячи семей в двух населенных пунктах, где электросети были повреждены вражеским обстрелом накануне.

Без электроснабжения остаются 339 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.