Энергетики вернули свет еще в 4000 домов в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях – ДТЭК

"Энергетики продолжают возвращать свет в Ирпень, Бучу, Гостомель, Романовку, Дмитровку, Андреевку. В Вышгородском районе частично запитали село Олизаровка. Всего за минувшие сутки свет вернули для 1543 семей. Продолжаются работы над точечными заявками клиентов и восстановлением постоянных схем электроснабжения", – сообщили в компании.

Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области, электромонтеры в течение суток возобновили электропитание в 10 населенных пунктах Донецкой области, подчеркнули в ДТЭК. Это позволило вернуть свет в дома 1933 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"Боевые действия в регионе продолжаются, из-за чего регулярно повреждается энергооборудование. В настоящее время без света – 243 населенных пункта Донецкой области. Наиболее сложные направления – лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое и великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты линий", – сообщили в пресс-службе.

Артиллерийские обстрелы активизировались также в Днепропетровской области, отметили в ДТЭК. Из-за этого были повреждены сети, питающие девять населенных пунктов Криворожского района, граничащего с Херсонской областью. За 2 апреля энергетики вернули свет во все 600 домов, оставшихся без света из-за обстрелов.