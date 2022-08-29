Ермак: Россия будет отвечать за все. И эта ответственность перейдет к их детям, а от них – к их внукам

"День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства… Мы помним всех. Каждый из этих героев отдал самое ценное. И каждый из них и есть наша независимость", – подчеркнул глава ОП.
Он отметил, что Украина слишком дорого платит за свою свободу.
"Поэтому нужно одолеть врага и обеспечить безопасность для будущих поколений. Россия будет отвечать за все. И эта ответственность перейдет к их детям, а от них – к их внукам. За каждую смерть украинца будет расплата. Максимальная расплата для врага. Слава Украине!" – заявил Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
День памяти павших защитников Украины был учрежден в 2019 году. Его отмечают ежегодно 29 августа.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в этот день в 2022 году пообещал, что ни одна жертва украинцев в войне против России не станет напрасной – Украина будет продолжать борьбу до победы.