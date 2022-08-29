Ермак: Россия будет отвечать за все. И эта ответственность перейдет к их детям, а от них – к их внукам

"День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства… Мы помним всех. Каждый из этих героев отдал самое ценное. И каждый из них и есть наша независимость", – подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что Украина слишком дорого платит за свою свободу.

"Поэтому нужно одолеть врага и обеспечить безопасность для будущих поколений. Россия будет отвечать за все. И эта ответственность перейдет к их детям, а от них – к их внукам. За каждую смерть украинца будет расплата. Максимальная расплата для врага. Слава Украине!" – заявил Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)