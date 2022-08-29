Зеленский присвоил почетные наименования шести воинским подразделениям ВСУ

Так, согласно указу №606/2022, "с целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая эффективное выполнение боевых задач при защите территориальной целостности и независимости Украины", войсковым частям Сухопутных войск ВСУ присвоены следующие наименования:
- 3-й отдельной танковой бригаде почетное наименование "Железная" – теперь ее следует называть 3-я отдельная танковая Железная бригада;
- 60-й отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Ингулецкая" – 60-я отдельная пехотная Ингулецкая бригада;
- 61-й отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Степная" – 61-я отдельная пехотная Степная бригада;
- 68-й отдельной егерской бригаде почетное наименование "имени Олексы Довбуша" – 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша;
- 110-й отдельной механизированной бригаде почетное наименование "имени генерал-хорунжего Марка Безручко" – 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко.
Также 1129-му зенитному ракетному полку Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "Белоцерковский".
Война России против Украины. Главное (обновляется)