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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский присвоил почетные наименования шести воинским подразделениям ВСУ

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В указах Зеленского отмечается, что их цель восстановление исторических традиций национальной армии
В указах Зеленского отмечается, что их цель – восстановление исторических традиций национальной армии
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Владимир Зеленский указами №606/2022 и №607/2022 от 24 августа присвоил почетные наименования пяти бригадам Сухопутных войск и одному зенитному ракетному полку.

Так, согласно указу №606/2022, "с целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая эффективное выполнение боевых задач при защите территориальной целостности и независимости Украины", войсковым частям Сухопутных войск ВСУ присвоены следующие наименования:

  • 3-й отдельной танковой бригаде почетное наименование "Железная" – теперь ее следует называть 3-я отдельная танковая Железная бригада;
  • 60-й отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Ингулецкая" – 60-я отдельная пехотная Ингулецкая бригада;
  • 61-й отдельной пехотной бригаде почетное наименование "Степная" – 61-я отдельная пехотная Степная бригада;
  • 68-й отдельной егерской бригаде почетное наименование "имени Олексы Довбуша" – 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша;
  • 110-й отдельной механизированной бригаде почетное наименование "имени генерал-хорунжего Марка Безручко" – 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Также 1129-му зенитному ракетному полку Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "Белоцерковский". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Вооруженные силы Украины, история, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, традиции, войска
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