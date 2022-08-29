Зеленский присвоил почетные наименования шести воинским подразделениям ВСУ

В указах Зеленского отмечается, что их цель – восстановление исторических традиций национальной армии Фото: Офіс Президента України / Facebook

Так, согласно указу №606/2022, "с целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая эффективное выполнение боевых задач при защите территориальной целостности и независимости Украины", войсковым частям Сухопутных войск ВСУ присвоены следующие наименования:

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