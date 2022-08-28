ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На "секретном" совещании с Зеленским обсуждали ситуацию на фронте, отдельно говорили о потребностях армии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На совещании обсуждали выполнение приказов Зеленского, отметили в ОП
На совещании обсуждали выполнение приказов Зеленского, отметили в ОП
Фото: president.gov.ua

28 августа президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский принял участие в проходившем в режиме "секретно" совещании с силовиками. Об этом проинформировал сайт главы государства.

"Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности. [...] Участники совещания в режиме "секретно" заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины", – говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что рассматривалось также "исполнение предыдущих приказов верховного главнокомандующего".

По данным ОП, в совещании с Зеленским принимало участие руководство Вооруженных сил Украины, разведки, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины "и других сил обороны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: МВД, СБУ, война, Вооруженные силы Украины, разведка, оборона, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, безопасность, силовики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зибров выступит в Киеве с концертом в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом в поддержку ВСУ
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото
"Я не могла просто уехать и ждать победы". Джамала рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Я не могла просто уехать и ждать победы". Джамала рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост
"Нам очень нужна победа ради такого поколения". Ким сделал селфи с детьми, которые собирали деньги для ВСУ
"Нам очень нужна победа ради такого поколения". Ким сделал селфи с детьми, которые собирали деньги для ВСУ
  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике
  "Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике
"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео
"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео
  Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  Каменских рассказала, почему Потап не вернулся вместе с ней в Украину
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
  "Гудел весь стадион. Было 80 тыс. человек". "Антитіла" и Эд Ширан вместе спели в Польше и развернули на сцене украинский флаг. Видео
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
Тина Кароль выступила с концертом для украинских защитников. Фото
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (127305)
2
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото (50673)
3
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (48644)
4
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (36360)
5
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (34535)
6
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня (27955)
7
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео (27519)
8
Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео (25435)
 
 
 
 