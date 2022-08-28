На "секретном" совещании с Зеленским обсуждали ситуацию на фронте, отдельно говорили о потребностях армии

"Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности. [...] Участники совещания в режиме "секретно" заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины", – говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что рассматривалось также "исполнение предыдущих приказов верховного главнокомандующего".

По данным ОП, в совещании с Зеленским принимало участие руководство Вооруженных сил Украины, разведки, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины "и других сил обороны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)