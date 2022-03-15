ЕС призывают ввести санкции против российских каналов. Обращение "1+1" поддержали более 130 человек, среди них Ткаченко, Пахольчук, Гордон, Бацман и представители иностранных СМИ

Текст письма опубликован на украинском, испанском, английском и немецком языках.

Его инициаторы (медиахолдинг "1+1") и подписанты призывают Еврокомиссию ввести санкции против всех российские телеканалов, которые имеют покрытие через спутник или любую другую технологию, и запретить их распространение на территории ЕС. Вместо российских каналов предлагают рекомендовать провайдерам включать украинские медиа, транслирующие национальный телемарафон.

Список подписантов постоянно обновляется.

Обращение уже поддержали гендиректор "1+1" Ярослав Пахольчук, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, главред "ГОРДОН" Алеся Бацман, ряд представителей иностранных медиа, в частности директор группы Delfi Витаутас Бенокрайтис, представители портала Lrytas.lt и другие.

"Сейчас очень важно, чтобы вопрос обязательных санкций для телеканалов РФ получил огласку, только так мы можем давить на европейское сообщество. На информационном фронте Россия также несет сокрушительные потери, но война все еще продолжается. Поэтому мы должны консолидировать свои усилия и делать все возможное, чтобы выключить пропагандистский голос РФ во всем мире", подчеркнули в "1+1 media".

Война России против Украины. Главное