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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это будет предметом выяснения". Данилов ответил, почему оккупанты быстро зашли в Херсонскую область из Крыма в первые дни войны

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Данилов о заходе оккупантов в Херсонскую область: На сегодняшний день этот вопрос открыт
Данилов о заходе оккупантов в Херсонскую область: На сегодняшний день этот вопрос открыт
Фото: rnbo.gov.ua

Летом 2021 года состоялось заседание СНБО, на котором, в частности, было поручено обеспечить защиту южных областей Украины на случай полномасштабного вторжения РФ.

Об этом 26 мая в эфире "24 канала" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

У секретаря СНБО спросили, что произошло на админгранице между АР Крым и Херсонской областью в первые дни нападения России, после чего оккупанты быстро зашли в Херсон, – "это неготовность, измена или что-то другое".

"Я могу сказать, что на сегодняшний день этот вопрос открыт. Окончательного ответа на этот вопрос нет, – ответил Данилов. – Летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно в отношении Чонгара, Херсонской области, Запорожской, Донецкой и Николаевской. И все задания, о которых рапортовали, что все выполнено до декабря месяца, все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем – я думаю, это будет предметом выяснения. Когда это произойдет... Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет – жизнь покажет".

Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупационные войска зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Они захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, в произошедшем разберется следствие, сообщил 8 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По мнению украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, там могла быть "какая-то измена". "После войны надо будет разбираться, и наверное, на самом высоком уровне. Почему мосты не взорвали, дороги не взорвали? Кто снял инженерные сооружения? Кто снял минные поля? Херсонцы рассказывают, что последние минные поля снимали еще в феврале, с Чонгара. Уже в 9.00 24 февраля россияне были в Херсоне", – подчеркнул Жданов.

Теги: Россия, Крым, Украина, СНБО, захват, оккупация, Херсонская область, Чонгар, нападение, война России против Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты
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