"Это будет предметом выяснения". Данилов ответил, почему оккупанты быстро зашли в Херсонскую область из Крыма в первые дни войны

Об этом 26 мая в эфире "24 канала" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
У секретаря СНБО спросили, что произошло на админгранице между АР Крым и Херсонской областью в первые дни нападения России, после чего оккупанты быстро зашли в Херсон, – "это неготовность, измена или что-то другое".
"Я могу сказать, что на сегодняшний день этот вопрос открыт. Окончательного ответа на этот вопрос нет, – ответил Данилов. – Летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно в отношении Чонгара, Херсонской области, Запорожской, Донецкой и Николаевской. И все задания, о которых рапортовали, что все выполнено до декабря месяца, все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем – я думаю, это будет предметом выяснения. Когда это произойдет... Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет – жизнь покажет".
Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупационные войска зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Они захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, в произошедшем разберется следствие, сообщил 8 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По мнению украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, там могла быть "какая-то измена". "После войны надо будет разбираться, и наверное, на самом высоком уровне. Почему мосты не взорвали, дороги не взорвали? Кто снял инженерные сооружения? Кто снял минные поля? Херсонцы рассказывают, что последние минные поля снимали еще в феврале, с Чонгара. Уже в 9.00 24 февраля россияне были в Херсоне", – подчеркнул Жданов.