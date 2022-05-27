"Это будет предметом выяснения". Данилов ответил, почему оккупанты быстро зашли в Херсонскую область из Крыма в первые дни войны

Об этом 26 мая в эфире "24 канала" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

У секретаря СНБО спросили, что произошло на админгранице между АР Крым и Херсонской областью в первые дни нападения России, после чего оккупанты быстро зашли в Херсон, – "это неготовность, измена или что-то другое".

"Я могу сказать, что на сегодняшний день этот вопрос открыт. Окончательного ответа на этот вопрос нет, – ответил Данилов. – Летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно в отношении Чонгара, Херсонской области, Запорожской, Донецкой и Николаевской. И все задания, о которых рапортовали, что все выполнено до декабря месяца, все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем – я думаю, это будет предметом выяснения. Когда это произойдет... Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет – жизнь покажет".

Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

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