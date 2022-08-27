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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Евродепутат Глюксманн: Если российские фашисты не потерпят поражение в Украине, Европа больше не будет знать, что такое мир

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Глюксманн: Худшее, что есть сегодня на Земле, это российский фашизм
Глюксманн: Худшее, что есть сегодня на Земле, – это российский фашизм
Фото: Raphaël Glucksmann / Facebook

Чтобы Европа смогла снова жить в мире, российские оккупанты должны потерпеть поражение в Украине. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Франции Рафаель Глюксманн, сообщает Guildhall.

"Украина сегодня показывает всему миру, что такое храбрость и достоинство... Я убежден, что худшее, что есть сегодня на Земле, – это российский фашизм и преступления, рожденные этим режимом в РФ за последние 20 лет. И на самом деле, то, что делают украинцы, – это жизненно важно для вас самих, это жизненно важно для всей Европы, ведь если [президент РФ Владимир] Путин не будет сражен, если российские фашисты не потерпят поражение в Украине, Европа больше не будет знать, что такое мир", – сказал евродепутат.

По его словам, россиянам не стоит надеяться на то, что они смогут жить нормальной жизнью, продолжая войну против Украины.

"Проблема не в том, что виновен только Путин и сотня человек из его окружения. Наша проблема с российским обществом, которое превратилось в фашистское и поддерживает войну. А среди тех, кто не поддерживает войну, активно есть такая иллюзия, что ваша страна может вторгнуться в Украину, насиловать детей, убивать людей, уничтожать города и в то же время жить нормальной жизнью. Мы должны сломать эту иллюзию, если вы хотите нормальной жизни, вы должны остановить эту войну", – подчеркнул Глюксманн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Теги: Россия, Украина, Франция, фашизм, фашисты, война России против Украины, российские оккупанты, россияне
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