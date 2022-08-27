Евродепутат Глюксманн: Если российские фашисты не потерпят поражение в Украине, Европа больше не будет знать, что такое мир

"Украина сегодня показывает всему миру, что такое храбрость и достоинство... Я убежден, что худшее, что есть сегодня на Земле, – это российский фашизм и преступления, рожденные этим режимом в РФ за последние 20 лет. И на самом деле, то, что делают украинцы, – это жизненно важно для вас самих, это жизненно важно для всей Европы, ведь если [президент РФ Владимир] Путин не будет сражен, если российские фашисты не потерпят поражение в Украине, Европа больше не будет знать, что такое мир", – сказал евродепутат.

По его словам, россиянам не стоит надеяться на то, что они смогут жить нормальной жизнью, продолжая войну против Украины.

"Проблема не в том, что виновен только Путин и сотня человек из его окружения. Наша проблема с российским обществом, которое превратилось в фашистское и поддерживает войну. А среди тех, кто не поддерживает войну, активно есть такая иллюзия, что ваша страна может вторгнуться в Украину, насиловать детей, убивать людей, уничтожать города и в то же время жить нормальной жизнью. Мы должны сломать эту иллюзию, если вы хотите нормальной жизни, вы должны остановить эту войну", – подчеркнул Глюксманн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)