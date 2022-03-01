Европарламент призвал не выдавать "золотых виз" состоятельным россиянам

Депутаты потребовали быстрого принятия целевых санкций против лиц, ответственных за коррупцию на высоком уровне в России и Беларуси, а также олигархов и чиновников, близких к руководству этих стран.

Также в резолюции говорится, что ЕС и страны-союзники с резидентством по инвестиционным схемам (так называемые "золотые визы") должны пересмотреть всех бенефициаров такого статуса и аннулировать тех, кто близок к российским состоятельным лицам и их семьям, в частности тех, кто связан с лицами и компаниями, находящимися под санкциями.

Документ поддержали 637 парламентариев, против проголосовали 13, воздержались 26.