Европарламент призвал не выдавать "золотых виз" состоятельным россиянам

Депутаты потребовали быстрого принятия целевых санкций против лиц, ответственных за коррупцию на высоком уровне в России и Беларуси, а также олигархов и чиновников, близких к руководству этих стран.
Также в резолюции говорится, что ЕС и страны-союзники с резидентством по инвестиционным схемам (так называемые "золотые визы") должны пересмотреть всех бенефициаров такого статуса и аннулировать тех, кто близок к российским состоятельным лицам и их семьям, в частности тех, кто связан с лицами и компаниями, находящимися под санкциями.
Документ поддержали 637 парламентариев, против проголосовали 13, воздержались 26.
Из-за вторжения РФ в Украину, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.
Также Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для России. Самолеты РФ не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС.
26 февраля страны ЕС, США, Великобритания и Канада объявили о намерении отключить некоторые банки РФ от международной межбанковской системы SWIFT и ввести санкции против Центробанка РФ.