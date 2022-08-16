Фиктивный "суд" России на Донбассе над иностранцами, воюющими в ВСУ, является недействительным – МИД Украины

В МИД Украины считают российские "суды" над воюющими в рядах ВСУ иностранцами "фиктивными" Фото: Oleg Nikolenko / Twitter

"Фиктивный суд России на Донбассе над иностранными гражданами, завербованными в Вооруженные силы Украины, и гуманитарным работником является недействительным", – написал он.

Николенко подчеркнул, что это еще одно доказательство того, что Москва грубо нарушает правила ведения войны.

"Международное гуманитарное право должно применяться ко всем военнопленным и задержанным гражданским лицам", – подытожил спикер МИД Украины.

Так называемый суд "ДНР" 15 октября огласил "обвинения" в якобы наемничестве пятерым иностранцам: Векославу Пребегу из Хорватии, Джону Хардингу, Дилану Хилли и Эндрю Хиллу из Великобритании, Матиасу Густавссону из Швеции.

Боевики "ДНР" угрожают казнить трех из "подсудимых" – Густавссона, Пребега и Хардинга. Их "обвиняют" в "участии в военных действиях в качестве наемника и обучении для насильственного захвата власти".

Хиллу и Хилли предъявлено "обвинение" в "участии в военных действиях в качестве наемника" и "вербовке наемников" соответственно. Хиллу "суд ДНР" может "присудить" до семи лет лишения свободы, Хилли – до восьми лет.

Russia’s sham trial in Donbas of foreign citizens enlisted in Ukraine’s armed forces, and aid worker is null and void. This is yet another proof Moscow is grossly violating the rules of war. International humanitarian law must be applied to all POWs and detained civilians. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 16, 2022