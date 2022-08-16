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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фиктивный "суд" России на Донбассе над иностранцами, воюющими в ВСУ, является недействительным – МИД Украины

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В МИД Украины считают российские "суды" над воюющими в рядах ВСУ иностранцами "фиктивными"
В МИД Украины считают российские "суды" над воюющими в рядах ВСУ иностранцами "фиктивными"
Фото: Oleg Nikolenko / Twitter

Организованный "ДНР" так называемый суд над иностранцами, которые воевали против России на стороне Украины, является доказательством нарушения оккупантами обычаев и законов ведения войны. Об этом 16 августа заявил в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Фиктивный суд России на Донбассе над иностранными гражданами, завербованными в Вооруженные силы Украины, и гуманитарным работником является недействительным", – написал он.

Николенко подчеркнул, что это еще одно доказательство того, что Москва грубо нарушает правила ведения войны.

"Международное гуманитарное право должно применяться ко всем военнопленным и задержанным гражданским лицам", – подытожил спикер МИД Украины.

Так называемый суд "ДНР" 15 октября огласил "обвинения" в якобы наемничестве пятерым иностранцам: Векославу Пребегу из Хорватии, Джону Хардингу, Дилану Хилли и Эндрю Хиллу из Великобритании, Матиасу Густавссону из Швеции.

Боевики "ДНР" угрожают казнить трех из "подсудимых" – Густавссона, Пребега и Хардинга. Их "обвиняют" в "участии в военных действиях в качестве наемника и обучении для насильственного захвата власти".

Хиллу и Хилли предъявлено "обвинение" в "участии в военных действиях в качестве наемника" и "вербовке наемников" соответственно. Хиллу "суд ДНР" может "присудить" до семи лет лишения свободы, Хилли – до восьми лет.

Контекст:

В июне боевики "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины: британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима.

Теги: пленные, ДНР
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