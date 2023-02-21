Фонд Дениса Парамонова запустил курсы польского языка для украинцев в Варшаве

"Почти 150 украинцев уже изучают польский язык в Варшаве благодаря программе фонда Дениса Парамонова "Свої". Сформированы группы по 10 учеников. Все участники обеспечены специальной учебной литературой, дважды в неделю с учителем они познают особенности разговорного языка, орфографию и грамматику. Кроме польского, каждый желающий может пройти курсы музыкотерапии. Приятным бонусом для учеников являются благотворительные обеды", – говорится в сообщении.

Обучение проходит в Варшавском православном центре культуры имени Кирилла и Мефодия. Группы разделены на взрослые и детские.

"Очень важно поддерживать своих, где бы они ни оказались, куда бы их ни занесло бегство от войны. Благодаря программе дважды в неделю наши граждане смогут изучать польский язык, что облегчит их пребывание в стране", – отметил директор фонда по связям с общественностью Олег Орлов.