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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Дениса Парамонова запустил курсы польского языка для украинцев в Варшаве

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В Варшаве организовали курсы польского языка для украинцев
В Варшаве организовали курсы польского языка для украинцев
Фото: Благодійний фонд Дениса Парамонова / Facebook

Благотворительный фонд украинского бизнесмена Дениса Парамонова запустил в Варшаве курсы польского языка для беженцев из Украины. Об этом 21 февраля сообщается на странице фонда в Facebook.

"Почти 150 украинцев уже изучают польский язык в Варшаве благодаря программе фонда Дениса Парамонова "Свої". Сформированы группы по 10 учеников. Все участники обеспечены специальной учебной литературой, дважды в неделю с учителем они познают особенности разговорного языка, орфографию и грамматику. Кроме польского, каждый желающий может пройти курсы музыкотерапии. Приятным бонусом для учеников являются благотворительные обеды", – говорится в сообщении.

Обучение проходит в Варшавском православном центре культуры имени Кирилла и Мефодия. Группы разделены на взрослые и детские.

"Очень важно поддерживать своих, где бы они ни оказались, куда бы их ни занесло бегство от войны. Благодаря программе дважды в неделю наши граждане смогут изучать польский язык, что облегчит их пребывание в стране", – отметил директор фонда по связям с общественностью Олег Орлов.

https://www.facebook.com/ParamonovFoundation/posts/pfbid028epnangTPxtv3BFEp91bqFP1jotystwKuWGafhmrQiVQxiRxHZpyn773FUdAu9m1l

Контекст:

Благотворительный фонд был основан харьковским предпринимателем Денисом Парамоновым в 2020 году для поддержки науки, культуры, спорта и сохранения наследия Украины. После полномасштабного вторжения РФ фонд переориентировал деятельность на помощь жителям, пострадавшим в результате российского вторжения.

Теги: Украина, Польша, Варшава, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, язык
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