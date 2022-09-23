Фонд Рината Ахметова передал для переселенцев Днепропетровской области партию продуктовых наборов

В целом Фонд передал Днепропетровской области уже 45 тыс. наборов с продуктами питания Фото: akhmetovfoundation.org

"В каждом наборе продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Отметим, что это не первый гуманитарный груз, поступивший от Фонда Рината Ахметова в область. Недавно продуктовые наборы также получили внутренне перемещенные временно поселившиеся в Никопольском районе лица", – сказано в сообщении.

В целом Фонд передал Днепропетровской области уже 45 тыс. наборов с продуктами питания. Всего жителям Украины будет передано 500 тыс. продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.