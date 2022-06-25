Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов "Зеленому центру "Метинвест"

"Получить продуктовые наборы от Фонда можно с понедельника по пятницу, обратившись в офис общественного общества по адресу: Запорожье, улица Гагарина, 5. Волонтеры осуществляют соответствующую регистрацию с 10.00 до 12.00, а на следующий день переселенцы уже могут забрать свой продуктовый набор. Всего для людей, нашедших убежище в Запорожье, Фонд уже передал более 24 тыс. продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания", – сказано в сообщении.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 млн человек. Более 1,2 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".