Фонд Рината Ахметова с начала полномасштабной войны передал в Донецкую область 90 тыс. продуктовых наборов

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины Фото: akhmetovfoundation.org

Всего с начала полномасштабного вторжения Фонд привез в Донецкую область более 90 тыс. таких продуктовых наборов. В их состав входят продукты длительного хранения, в частности: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего жителям Украины будет передано 400 тыс. наборов с продуктами питания.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.