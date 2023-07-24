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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фронтовой парамедик Кроха: Мама говорит: "Оли давно нет, я переживаю". А ей отвечают: "А кто ее туда звал? Она могла бы туда не идти"

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Кроха отметила, что о том, что ее "никто не звал", говорят гражданские
Кроха отметила, что о том, что ее "никто не звал", говорят гражданские
Фото: divoche.media

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман волонтер и парамедик Ольга (Кроха) Башей, которая вывезла с фронта почти тысячу раненых украинских воинов и гражданских, сообщила, что ей говорили, что на фронт ее никто не звал.

Речь об этом зашла после рассказа Крохи о раненом военнослужащем, которого удалось спасти.

"Вот такие события – они вдохновляют больше. Они дают толчок к тому, что ты можешь еще спасать жизни. И если где-то случилось такое, что тебя кто-то обидел, потому что тебе сказали, что тебя туда никто не звал. [...] Это могут сказать дома, это могут сказать и там, на фронте", – отметила парамедик.

Она подчеркнула, что так говорят гражданские люди.

"Это в Краматорске, в Константиновке [Донецкой области может быть]. "Тебя туда никто не звал". К примеру, маме моей тоже так говорили. Мама говорит: "Оли давно нет – я переживаю". А маме так и говорят: "А кто ее туда звал? Она могла бы туда не идти". И все. И мама говорит: "Хорошо". Есть такие люди", – сказала Кроха.

По ее словам, это нормально.

"Это жизненный фактор – я на него не обращаю внимания. И действительно, я сама сделала свой выбор. Когда ты спасаешь жизнь... Я не знаю, это невозможно просто как-то словами передать. Это просто такое перенаполнение. Когда мне мой муфтий... Саид Исмагилов – он муфтий моей мечети. Я ему когда-то пришла, сказала, рассказала, что такое бывает. Это был 16-й или 17-й год. И он мне говорит: "Оля, просто пойми одну вещь. И это Всевышний об этом говорил, что когда ты спасаешь одну жизнь, ты спасаешь тысячи. Поэтому не обращай внимания ни на что". Муфтий говорит. Я ни на что не обращаю внимания. Просто не могу понять, как люди не понимают, что, спасая жизнь, ты все-таки… У тебя что-то оживает, сердце переполняется радостью. Что значит просто сидеть, ничего не делать, рассказывать, что вот сделали вы то, сделали вы то? Нет, ну так поезжайте, сделайте! Попытайтесь это сделать", – объяснила парамедик.

Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Ольга Башей до войны работала помощником нотариуса в Киеве. В 2014 году присоединилась к команде ASAP Rescue, которая занималась медицинской эвакуацией из горячих точек. Вывозила раненых из донецкого аэропорта, Светлодарской дуги, авдеевской промзоны, Дебальцева и других мест Донецкой области.

В 2018 году вернулась в мирную жизнь.

После 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину страны-агрессора России, спасала раненых гражданских из городов Киевской области – Бучи, Ирпеня, Гостомеля. 

Башей была советником у двух министров обороны Украины – Юрия Гусева и Степана Полторака по медицинским вопросам и вопросам эвакуации. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: медицина, война, волонтер, война России против Украины, Ольга Башей
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