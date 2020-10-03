Гармаш: Мы упорно не замечаем, что трехсторонняя контактная группа превратилась в пятистороннюю

На переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе боевики "ЛДНР" называют себя представителями "молодых, развивающихся государств". Об этом заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах ТКГ Сергей Гармаш.

Существует риск того, что ради мира украинская власть может пойти на консервацию конфликта по российскому сценарию. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Сергей Гармаш.

По словам журналиста, украинская власть может сделать это осознанно или неосознанно, и это будет означать развитие конфликта по приднестровскому сценарию.

"Это значит Приднестровье. Там не стреляют, но там уже 30 лет как продолжают находиться российские войска. За это время Приднестровье начало торговать с Молдовой и даже с Европой. Приднестровские чиновники пользуются кишиневским аэропортом. То есть произошла институциализация сепаратистского пророссийского анклава. А Молдова не имеет ни территориальной целостности, ни полноценного суверенитета. Молдова как будто на коротком поводке у России. Я не хочу такого сценария для Донбасса, потому что это будет означать передачу конфликта нашим детям и внукам. И всегда будет сохраняться опасность, что Россия активизирует конфликт и начнет военные действия", – считает он.

На вопрос, в чем признаки такого риска, в том числе и в минском процессе, Гармаш ответил: "С одной стороны, на заседание делегации приходит кто-то из руководства и уверяет, что никогда мы не допустим субъективизации ОРДЛО. Но с другой, мы упорно не замечаем, что трехсторонняя контактная группа превратилась в пятистороннюю. Да, действительно, мы не подписываем никаких документов с ними, не признаем их представительств в СЦКК, но при этом "ЛДНР" отправляют в ОБСЕ документы на бланках своих "министров иностранных дел". В СЦКК тоже. Россия заявляет, что она – посредник. Они называют себя "молодыми, развивающимися государствами".

По мнению журналиста, Украина терпит это ради сохранения возможности диалога.

"Но если такой диалог начинает вредить, его надо возвращать в правильное русло. Или прекращать! И аргументы, что тогда Россия не отдаст пленных или начнет войну, слабы... Россия никогда ничего не будет делать для Украины или для Донбасса. Она все делает только для себя. А значит, и обмены будут, когда у нас будут те люди, в которых заинтересована Россия (и над этим нужно работать), и перемирие будет, если мы сделаем так, чтобы России было невыгодно стрелять", – уверен он.