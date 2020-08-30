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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш о переговорах по Донбассу: Возможна потеря поддержки Франции и Германии, но сохраним самоуважение

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что на переговорах по Донбассу украинской стороне придется либо идти на уступки Москве, либо рисковать проведением встречи "Нормандской четверки".

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Гармаш: Москва может дать мир, но это будет "русский мир"
Гармаш: Москва может дать мир, но это будет "русский мир"
Фото: Sergiy Garmash / Facebook

На переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе Украина оказалась перед сложной дилеммой, заявил 30 августа в эфире телеканала "Украина 24" член украинской делегации в трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Следующая встреча должна быть посвящена проведению выборов, поэтому нам самим нужно определиться в этом вопросе. Если в вопросе безопасности действительно есть прогресс, то в политических я не вижу почвы для компромиссов, потому что Москва демонстрирует свое нежелание идти на какие-либо компромиссы", – сказал он.

По словам журналиста, Россия "показывает свое желание разговаривать с Украиной только на языке ультиматумов и при этом пытается использовать переговорный процесс для субъективизации своих квазигосударственных марионеточных образований".

"В таких условиях перед руководством Украины стоит сложный выбор: либо принимать условия игры Москвы ради самой возможности проведения саммита, идти на уступки и фактически принимать ее концепцию гражданской войны в Украине; либо рисковать проведением встречи "четверки", но добиваться разговора на равных и безопасного для себя мира", – отметил Гармаш.

Он считает, что "в первом случае Москва может дать мир, но это будет "русский мир".

"Во втором нас ждет конфронтация на фронте и, возможно, потеря поддержки Франции и Германии. Зато мы сможем сохранить самоуважение", – объяснил Гармаш.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, предыдущий раз – до 31 декабря 2019 года. 18 декабря Зеленский подписал закон о продлении особого статуса до 31 декабря 2020 года.

В ст. 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, Сергей Гармаш, война в Украине, война на Донбассе
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