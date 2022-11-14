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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай об эвакуации из Луганской области: На дорогах стоят брошенные машины с огромными чемоданами внутри

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Гайдай подчеркнул, что прилеты бывают неожиданными
Гайдай подчеркнул, что прилеты бывают неожиданными
Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

Деоккупированные села Луганской области разрушены российскими оккупантами. Об этом 14 ноября в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, запись он опубликовал в Telegram.

"Села очень мощно разрушены, некоторые населенные пункты просто стерты с лица земли. [...] Люди пытаются и пытались выезжать, где-то и собственными автомобилями, но из-за погоды не могли этого сделать или из-за обстрелов. Иногда просто на дорогах стоят автомобили частные – они брошены, внутри есть огромные чемоданы, их вещи, но никого нет, потому что или пешком шли люди полями, или где-то военные помогали и вывозили людей, чтобы они не попадали под обстрелы", – сказал Гайдай.

Глава обладминистрации отметил, что в деоккупированной части региона ситуация тяжелая, но все равно остаются люди, которые не хотят выезжать.

"Лучше все-таки выехать хотя бы на это время, пока еще линия фронта не отошла немного дальше, потому что иногда прилеты в недавно деоккупированные населенные пункты бывают достаточно мощные и прилетают целыми пакетами "Грады". Это достаточно опасное оружие, и очень много гражданских, к сожалению, гибнет именно тогда, когда они выходят по каким-то своим бытовым делам на улицу", – объяснил он.

Гайдай подчеркнул, что прилеты бывают неожиданными и "никто не предупреждает, никаких воздушных тревог нет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на востоке и юге. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

14 ноября он сообщил, что деоккупированы 12 населенных пунктов региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, Луганская область, война, эвакуация, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, дороги, население
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