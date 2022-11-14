Гайдай об эвакуации из Луганской области: На дорогах стоят брошенные машины с огромными чемоданами внутри

"Села очень мощно разрушены, некоторые населенные пункты просто стерты с лица земли. [...] Люди пытаются и пытались выезжать, где-то и собственными автомобилями, но из-за погоды не могли этого сделать или из-за обстрелов. Иногда просто на дорогах стоят автомобили частные – они брошены, внутри есть огромные чемоданы, их вещи, но никого нет, потому что или пешком шли люди полями, или где-то военные помогали и вывозили людей, чтобы они не попадали под обстрелы", – сказал Гайдай.

Глава обладминистрации отметил, что в деоккупированной части региона ситуация тяжелая, но все равно остаются люди, которые не хотят выезжать.

"Лучше все-таки выехать хотя бы на это время, пока еще линия фронта не отошла немного дальше, потому что иногда прилеты в недавно деоккупированные населенные пункты бывают достаточно мощные и прилетают целыми пакетами "Грады". Это достаточно опасное оружие, и очень много гражданских, к сожалению, гибнет именно тогда, когда они выходят по каким-то своим бытовым делам на улицу", – объяснил он.

Гайдай подчеркнул, что прилеты бывают неожиданными и "никто не предупреждает, никаких воздушных тревог нет".

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