Гайдай об эвакуации из Луганской области: На дорогах стоят брошенные машины с огромными чемоданами внутри

"Села очень мощно разрушены, некоторые населенные пункты просто стерты с лица земли. [...] Люди пытаются и пытались выезжать, где-то и собственными автомобилями, но из-за погоды не могли этого сделать или из-за обстрелов. Иногда просто на дорогах стоят автомобили частные – они брошены, внутри есть огромные чемоданы, их вещи, но никого нет, потому что или пешком шли люди полями, или где-то военные помогали и вывозили людей, чтобы они не попадали под обстрелы", – сказал Гайдай.
Глава обладминистрации отметил, что в деоккупированной части региона ситуация тяжелая, но все равно остаются люди, которые не хотят выезжать.
"Лучше все-таки выехать хотя бы на это время, пока еще линия фронта не отошла немного дальше, потому что иногда прилеты в недавно деоккупированные населенные пункты бывают достаточно мощные и прилетают целыми пакетами "Грады". Это достаточно опасное оружие, и очень много гражданских, к сожалению, гибнет именно тогда, когда они выходят по каким-то своим бытовым делам на улицу", – объяснил он.
Гайдай подчеркнул, что прилеты бывают неожиданными и "никто не предупреждает, никаких воздушных тревог нет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на востоке и юге. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.
14 ноября он сообщил, что деоккупированы 12 населенных пунктов региона.