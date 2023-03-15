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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы Украины нанесли больше десятка авиационных и ракетных ударов по позициям оккупантов. Уничтожены несколько ЗРК и объекты противовоздушной обороны РФ – Генштаб

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ВСУ атаковали три района дислокации российской армии
ВСУ атаковали три района дислокации российской армии
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения российских оккупационных войск. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 15 марта сообщил в Facebook.

Также украинские летчики успешно атаковали три места развертывания зенитно-ракетных комплексов РФ и нанесли три удара по другим важным объектам оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава противника, три пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника", – говорится в сообщении.

Сегодня же Генштаб сообщил, что за последние сутки ВСУ отразили более 90 атак армии РФ на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cpjKpGaViPqCndK6MWxQPVWYFuGieviVRT19ssjqjJJv7JnYMWfzUWzZuxbGVL3Yl

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 14 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 160 540 человек личного состава, а также 6789 боевых бронированных машин и 2519 артиллерийских систем.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, армия РФ, артиллерия, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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