Воздушные силы Украины нанесли больше десятка авиационных и ракетных ударов по позициям оккупантов. Уничтожены несколько ЗРК и объекты противовоздушной обороны РФ – Генштаб

Также украинские летчики успешно атаковали три места развертывания зенитно-ракетных комплексов РФ и нанесли три удара по другим важным объектам оккупантов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава противника, три пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника", – говорится в сообщении.
Сегодня же Генштаб сообщил, что за последние сутки ВСУ отразили более 90 атак армии РФ на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 14 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 160 540 человек личного состава, а также 6789 боевых бронированных машин и 2519 артиллерийских систем.