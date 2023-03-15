Воздушные силы Украины нанесли больше десятка авиационных и ракетных ударов по позициям оккупантов. Уничтожены несколько ЗРК и объекты противовоздушной обороны РФ – Генштаб

Также украинские летчики успешно атаковали три места развертывания зенитно-ракетных комплексов РФ и нанесли три удара по другим важным объектам оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава противника, три пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника", – говорится в сообщении.

Сегодня же Генштаб сообщил, что за последние сутки ВСУ отразили более 90 атак армии РФ на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях.